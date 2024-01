Bude letošek v duchu levných skládaček? Jednu „lidovku“ možná chystá i Samsung

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung je právem považován za matadora v segmentu skládacích telefonů s ohebnými displeji. Přestože již nyní prodává nejvíce „skládaček“ na světě, pochopitelně by rád prodejní čísla ještě navýšil. Částečně se toho snaží docílit například tím, že jako první nasadil odolnost IPX8, která umožňuje moderní skládací telefony plně ponořit pod vodu, zároveň se ale snaží zvyšovat i samotnou odolnost ohebného skla či pantu. Přiznejme si však, že na to, aby se skládačky staly masovou záležitostí, která osloví (téměř) každého, jsou přeci jen stále příliš drahé. V případě Galaxy Z Flipu (či véček obecně) to možná platí jen napůl, neboť není problém sehnat nové zařízen této konstrukce i za méně než 20 tisíc korun, Galaxy Z Fold, tedy ohebný telefon à la tablet, je však o dost dražší. Odpovědi na nespokojenost některých zákazníků s vysokou cenou bychom se přitom mohli dočkat ještě v letošním roce.

Podle nejnovějších zdrojů thelec.kr, na nějž odkázal sammobile.com, Samsung zvažuje představení cenově dostupné verze chystaného modelu Galaxy Z Fold 6. Dost pravděpodobně by se mohlo jednat o zařízení s označením „FE“ odkazující na tzv. Fan Edition, jež má zpravidla o něco méně výkonný čipset či horší fotovýbavu, je však zároveň levnější, díky čemuž dokáže mnohé zájemce oslovit.

Větší šance na oslovení širšího publika by podle nás měla levnější verze oblíbeného véčka Galaxy Z Flip.

Pokud se tak Samsung pro tento plán rozhodne, dočkáme se minimálně tří modelů, a to Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 a levnějšího Galaxy Z Foldu 6 (FE). Jedním z možných rozdílů mezi dražším a levnějším Z Foldem, který nás napadá, je například (ne)přítomnost tzv. UDC „neviditelné“ selfie kamerky ukryté přímo pod zobrazovacím panelem. Stejně tak bychom se, kromě již zmíněného výkonu a o něco horší fotovýbavy, mohli teoreticky dočkat nižší odolnosti. Zda se výše uvedené stane skutečností, se teprve dozvíme, domníváme se však, že mnohem větší šance na oslovení širšího publika má právě véčko Galaxy Z Flip. Možná by tak Samsung měl zvážit uvedení spíše levnější verze tohoto modelu.