Jaký bude iPhone 15 Pro Max? Čekejte moderní vzhled a nové tlačítko

Nových iPhonů bychom se měli dočkat zhruba za dva měsíce. To už je skoro na dohled, není proto divu, že unikají různé spekulace. Tentokrát přišel uživatel Adan na Twitteru s informacemi ohledně nejvybavenějšího iPhonu 15 Pro Max. V prvé řadě se můžeme na telefon podívat, vzhled má být propracovanější a například rámečky displeje tak malé jako doposud ještě nikdy. Na boku přístroje si můžete povšimnout nového tlačítka, které má být programovatelné a usnadnit ovládání.

iPhone 15 Pro Max is shaping up to be an amazing upgrade.



- Thinnest bezels on a phone so far

- New periscope zoom lens

- USB-C

- Customizable action button

- Slightly rounded frame for easier hold



It’s not often we see these many big upgrades in one year.



Render credits:… pic.twitter.com/ul0j1Nglal