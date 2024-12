Brazilská společnost věří, že jí patří jméno „iPhone“ a chystá se na soud

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

iPhone – jen těžko bychom ve světě mobilních telefonů hledali ikoničtější značku, která zároveň funguje jako historický milník. Jen těžko lze věřit tomu, že by Apple neměl tuto ochranou známku pojištěnou nejrůznějšími způsoby. Ale v rozhovoru pro brazilský server macmagazine.com.br Eugênio Staub, generální ředitel společnosti Gradiente, tvrdí něco jiného.

Jako důkaz ukázal novináři starý kus telefonu s názvem „Gradiente Iphone“, který byl uveden na trh v Brazílii v roce 2000, tedy sedm let před iPhonem od společnosti Apple. Ukázal také několik letáků, které se v té době používaly k propagaci telefonu. Během několika měsíců se jich mělo prodat 30 000 kusů.

Kvůli sporu mezi společností Gradiente a jinou brazilskou společností však byla ochranná známka „Iphone“ společnosti Gradiente udělena až v roce 2008, rok poté, co Steve Jobs představil první iPhone. V té době již společnost Gradiente telefony neprodávala, ale to se změnilo v roce 2012, kdy brazilská společnost oznámila smartphone se systémem Android nazvaný "Gradiente Iphone". Není překvapením, že společnost Apple požádala brazilský regulační orgán o zrušení platnosti ochranné známky společnosti Gradiente, která v roce 2013 ztratila výhradní práva na ochrannou známku "Iphone" v Brazílii. Od té doby spolu obě společnosti bojují u soudu a čekají na konečný rozsudek Nejvyššího soudu, který by měl padnout snad v průběhu příštího roku.