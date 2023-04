Bojíte se o svůj telefon? Vodafone nabízí pojištění proti poškození i krádeži

Fotografie: Vodafone

Stačí malá chvilka nepozornosti a náš pomocník v každodenním životě se může odporoučet do pomyslného křemíkového nebe. Na mysli máme samozřejmě mobilní telefony. Ne všechny jsou odolné, a tak stačí polití větším množstvím vody či nezaviněné vypadnutí z ruky. Následkem může být jen poškození, ale i kompletní zničení displeje, a tím pádem nemožnost telefon dále používat. Pokud chcete mít vše vyřešené vlastně předem, možná vás osloví služba Pojištění telefonu nebo tabletu od Vodafonu.

Službu lze snadno zařídit on-line a vztahuje se i na vaše pobyty v zahraničí. Operátor ji nabízí ve dvou variantách Vodafone Care (od 49 Kč měsíčně) a Vodafone Care Plus (od 79 Kč měsíčně). V obou případech se vztahuje na náhodné poškození, poškození kapalinou nebo pozáruční poruchy. Vodafone Care Plus však nabízí ještě jednu velkou výhodu – pojištění pokryje i případy, kdy mobilní telefon někdo ukradne.

„V dnešní době máme v telefonech a tabletech často obrovské množství cenných vzpomínek i práci, proto chceme nabídnout našim zákazníkům možnost pojistit si své zařízení už při jeho koupi. U modelů do pěti tisíc korun stojí základní pojištění aktuálně méně než jedno cappuccino v kavárně. Vše lze navíc spravovat online během několika minut a platbu zákazníkům přidáme do jejich pravidelného vyúčtování, takže nemusí řešit nic navíc,“ říká Simona Lišková, marketingová ředitelka Vodafonu.

V rámci služby jsou však případy, kdy vám pojištění nijak nepomůže. Jde například o případ pokud telefon ztratíte, úmyslně poškodíte, nebo dostatečně nechráníte. Současně je také možné pojistku uplatnit maximálně dvakrát během 12 měsíců. Cena pojištění startuje na 49 Kč pro telefony s cenou do 5 000 Kč. Modely s cenou do 10 000 Kč pojistíte za 99 Kč, do 15 000 Kč za 149 Kč, do 20 000 Kč za 199 Kč a při ceně nad 30 000 Kč je pojistné za 299 Kč. V případě lepší verze s pojištěním proti krádeži cena startuje na 79 Kč měsíčně za telefony do 5 000 Kč a pak stoupá. Za modely do 10 000 Kč jde o částku 149 Kč, do 15 000 Kč o 219 Kč, do 25 000 Kč o 299 Kč a jakýkoliv dražší telefon či tablet pojistíte za 379 Kč.

Pakliže se vám nepříjemnost s vaším zařízením již přihodí, je nahlášení velice jednoduché. Zvolit lze buď on-line formu, nebo telefonický kontakt na operátora. „Snažíme se pomáhat zákazníkům, aby takto nepříjemnou situaci zvládli co nejlépe a bez dalších starostí. Mobil nebo tablet, pokud to je možné, opravíme, nebo ho vyměníme za odpovídající model stejné značky. Pokud by takový nebyl k dispozici, dáme na výběr jiné modely srovnatelných parametrů,“ doplňuje Lišková.