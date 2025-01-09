BLESKmobil láká na 60GB balíček za 299 Kč. Dosáhne na něj každý

Náš nejstarší virtuální operátor BLESKmobil umí čas od času zaujmout poměrně zajímavou akcí. Jedna taková je nyní, a to až do konce září v platnosti. Potěší všechny, kteří potřebují co nejvíce dat. Ať už například běžné použití, či venkovní využití ve snad ještě posledních letních týdnech letošního roku. datový balíček BLESKmobil Ultra je totiž zlevněn z 599 Kč na 299 Kč a standardně přináší 30 GB dat.
Aktivace balíčku probíhá velice snadno prostřednictvím bezplatné zprávy ve tvaru EXTRA30 na číslo 999 340. Po aktivaci máte jistotu, že budete mít balíček levnější až do konce letošního roku. Následně cena opět vzroste na 599 Kč, avšak balíček samozřejmě můžete kdykoliv zrušit. Navíc však do 30. září získáte dvojnásobnou porci dat. Namísto obvyklých 30 GB rovnou 60 GB. Nadále za 299 Kč.
Balíček Ultra s datovým objemem 30 GB, respektive nyní 60 GB, lze aktivovat na jakékoliv SIM kartě BLESK mobil. Pro tyto účely můžete u operátora využít další akci. Novu SIM kartu se 150Kč kreditem můžete nyní objednat jen za 50 Kč. Současně je na SIM karte rovnou i 50 volných minut do všech sítí. Akce se SIM kartou platí do konce září, nebo do vyprodání zásob.