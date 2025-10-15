Chcete kredit zdarma? Kaktus má dnes opět Dobíječku

Virtuální operátor Kaktus je již roky známý svou pravidelně se opakující akcí Dobíječka. Operátor ji vždy s menším předstihem oznámí a pro všechny uživatele to znamená, že mohou získat kredit zdarma navíc. Čas Dobíječky nadešel právě dnes, a to od 15:00 hodin do 17:00 hodin. Pokud si v tomto časovém intervalu dobijete minimálně 200 Kč a maximálně 500 Kč, obdržíte od operátora zdarma 100 % dobíjeného kreditu navíc. Pokud si tedy dobijete za 500 Kč, váš kredit se navýší o 1 000 Kč.
Kde dobíjet?
Dobíjet můžete klidně skrze oficiální mobilní aplikaci, webové stránky operátora, přes bankomaty či prodejní body Sazka.
Jak lze bonusový kredit využít?
Za bonusový kredit můžete dokupovat balíčky na volání, SMS či data. Samozřejmě jej můžete využívat i bez balíčků za klasické služby.
Na co bonusový kredit využít nelze?
Bonusový kredit, který vám operátor připíše, naopak nemůžete použít na prémiové služby. Například za něj nelze dokupovat jízdné na MHD či další služby, které jsou speciálně zpoplatněné.