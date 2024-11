Nejvýhodnější levný tarif? BLESKmobil láká na neomezené volání a 12 GB dat

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Letos na podzim uběhlo již 12 let od doby, kdy na českém trhu začal fungovat první virtuální operátor. Jen těžko mohl někdo při tehdejší radosti tušit, že věci dopadnou tak jako obvykle a trh s virtuály se dostane do žalostného stavu. Jistou světlejší výjimkou je operátor BLESKmobil, který oslavil 12. narozeniny, nadále úspěšně funguje a v rámci svých narozenin se rozhodl odměnit své zákazníky.

Vše se točí kolem již známého měsíčního balíčku STAR, na který však operátor až do 31. prosince 2024 dává 50% slevu. Ta následně platí až do 30. dubna 2025, což znamená, že výhodu lze čerpat bezmála půl roku při včasné aktivaci. Po slevě vyjde balíček STAR na 249 Kč a operátor nabízí neomezené volání do všech sítí a 12 GB dat. V případě SMS je účtována částka 1,50 Kč za každou zprávu, jedna MMS vyjde na 5 Kč. Pokud by vám data došla, dojde k automatickému přikoupení 120 MB za 20 Kč.

Jakmile dojde k obnovení balíčku STAR po 30. dubnu 2025, bude vám již účtována cena 499 Kč. Vždy je samozřejmě nezbytné mít dostatečný kredit, aby se balíček mohl obnovit. Kaňkou na kráse je to, že kdybyste si službu chtěli vyzkoušet, musíte si fyzicky zakoupit SIM kartu BLESKmobil. Tento virtuální operátor totiž nenabízí možnost jeho služby využívat skrze eSIM.