Levná cesta k nové SIM kartě? Se zajímavou nabídkou přišel BLESKmobil

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Nejstarším českým virtuálním operátorem je BLESKmobil. Ten nyní přišel se zajímavou nabídkou pro všechny, kteří hledají novou předplacenou SIM kartu a nehodlají do ní investovat příliš peněz. V rámci dubnové akce máte možnost pořídit si SIM kartu se 150Kč kreditem, která však vyjde jen na 50 Kč.

kromě stokorunového kreditu, který dostanete vlastně jako dárek, vám operátor nadělí ještě balíček s 50 volnými minutami do všech sítí, opět zdarma. Tento balíček se případně opět obnoví po dalším měsíci, a to za 50 Kč. Minuta hovoru tak vyjde jen na 1 Kč. Akční nabídka na tuto SIM kartu je v platnosti pouze do konce tohoto měsíce, tedy do 30. dubna.