Blackview Active 12 Pro 5G je tablet s projektorem, který můžete shodit z 12 metrů

Blackview představilo (viz blackview.hk) nový tablet Active 12 Pro 5G, který boří zažité standardy. Toto robustní zařízení s operačním systémem Android 15 je navrženo tak, aby přežilo extrémní podmínky, a jako bonus nabízí integrovaný projektor.
Jednou z nejzajímavějších vlastností je jeho neuvěřitelná odolnost. Tablet splňuje vojenský standard MIL-STD-810H a certifikace IP69 a UL94 HB, což znamená, že je odolný vůči prachu, vodě a vysokým teplotám. Výrobce dokonce tvrdí, že přežije pád z výšky až 12 metrů, což z něj dělá ideálního společníka pro práci v náročném terénu nebo pro dobrodruhy.
Klíčovým prvkem je vestavěný projektor, který dokáže promítat obraz o úhlopříčce až 120" ve Full HD rozlišení (1080p). S jasem 200 lumenů je vhodný pro prezentace nebo sledování filmů, i když za sníženého osvětlení to možná nebude zcela ideální. Vše ukáží až praktické testy. Uvnitř tabletu se nachází procesor MediaTek Dimensity 7300 s podporou 5G konektivity. K dispozici jsou dvě varianty: 12 GB RAM s 256GB úložištěm a 16 GB RAM s 1TB úložištěm. V obou případech můžete úložný prostor rozšířit paměťovou kartou.
Displej má úhlopříčku 11 palců s technologií IPS a je chráněn sklem Corning Gorilla Glass 5. Zaujme také obrovská baterie s kapacitou 30 000 mAh a podporou rychlého nabíjení výkonem až 120 W. Navzdory pokročilým technologiím je třeba počítat s robustními rozměry: 267,1 × 179 × 28,3 mm a hmotností 1 522 gramů. V neposlední řadě je tablet vybaven dvěma výkonnými kempingovými světly s celkovým jasem 400 lumenů.
Základní paměťovou verzi s 256 GB výrobce nabízí za v přepočtu necelých 20 tisíc korun i s daní. 1TB varianta pak vyjde zhruba na 22 tisíc korun s daní.
Technické parametry iGET Blackview Active 12 Pro 5G 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|267,1 × 179 × 28,3 mm, 1 522 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|TFT IPS, 11" (1 920 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|108 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7300, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|30 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?