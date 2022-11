Black Friday nejsou jen slevy, vyhrát můžete i špičkové smartphony od Honoru!

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Čekáte na Black Friday slevy? A co, když vám řekneme, že nemusíte? Stačí se zapojit do dnešní soutěže a můžete získat jeden ze tří smartphonů Honor. A nebojte, nebudeme troškařit, všichni tři výherci se mohou těšit na smartphone, který udělá radost nejen v Black Friday šílenství, ale třeba i pod vánočním stromečkem. Hrajeme totiž o Honor Magic4 Pro, Honor 70 a Honor X8! A to je pořádná sestava, co myslíte?

Na co se výherci mohou těšit?

Na to nejlepší, jako obvykle. Začneme Honorem Magic4 Pro, který se aktuálně v Black Friday akci prodává se slevou. Smartphone za 25 tisíc korun nabídne špičkový displej, nekompromisní sestavu fotoaparátů, výkon na roky dopředu a opravdu rychlé nabíjení. Aktuálně se jedná o jeden z vůbec nejvybavenějších smartphonů, které si můžete pořídit.

Zaujme určitě i Honor 70, který se pyšní luxusním designem, perfektním výkonem a velice povedenými fotoaparáty. Určitě zaujme i Honor X8, který se pyšní 90Hz displejem, slušným výkonem a designem, jenž potěší všechny. Tentokrát se na výhru mohou těšit hned tři z vás, přičemž každý výherce získá jeden z výše uvedených smartphonů!

Jak hrát a vyhrát?

I dnes to nebude nic komplikovaného, slibujeme! Stačí odpovědět na soutěžní otázku a doplnit své kontaktní údaje. Soutěž trvá od 14. 11. 2022 20:00 hod. do 30. 11. 2022 23:59 hod. Poté soutěž ukončíme a vyhodnotíme.

Soutěžní formulář

