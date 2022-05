Honor se snaží najít zašlou slávu i v Evropě a postupně zaplňuje trh. Nižší střední třídu zastupuje tenký a elegantní model X8 lákající na kvalitní displej, 64megapixelový fotoaparát či cenu kolem 5 tisíc korun. Půjde o recept na zaručený úspěch?

Honor zaplavuje segment nižší střední třídy spoustou telefonů, které se liší jen v několika ohledech. Dnes jsme si vzali do parády Honor X8, který láká na tenký design, povedenou modrou barvu, hned čtyři fotoaparáty nebo Snapdragon 680. To vše je zabaleno a podáváno aktuálně za cenu do 5 tisíc korun. Trefil Honor jackpot a povede se mu zastínit konkurenci?

Honor X8 – videorecenze

Obsah balení: pomyslný standard

V bílé krabičce na uživatele čeká telefon, USB-A/USB-C kabel a nakonec samotná nabíječka

Nelíbilo se nám chybí pouzdro

Konstrukční zpracování: tenký profil lákadlem

Telefony Honor dbají na to, aby se líbily a model X8 rozhodně není výjimkou. Jeho lákadlem je například tělo tenké 7,5 mm. Zalíbí se i lákavá modrá varianta. Na druhou stranu je mobil vysoký a obtížně se ovládá jednou rukou, natož menší. Nepřispívají tomu ani ploché boky, avšak například tlačítka jsou na pravé straně rozmístěna dobře, a to včetně spolehlivě fungující čtečky otisků prstů.

Po prvním uchopení poznáte, že je celý smartphone plastový, výrobce se to nesnaží nijak maskovat. Je to možná trochu škoda, protože to sráží jinak vcelku pěkný design.

Samotné zpracování je však poměrně obstojné, díky použitému plastu lze odhadovat, že mobil i vydrží nějaký ten pád bez větší újmy. Zvýšenou odolnost nelze v této cenové kategorii očekávat.

Líbilo se nám příjemně se drží

líbivý design

pohotová čtečka otisků prstů

Displej: povedený kousek

Na přední straně operuje 6,7palcový IPS displej s jemným Full HD+ rozlišením. Jde o nebývale velký panel, který je navíc vybaven 90Hz obnovovací frekvencí a jednoznačně patří k nejlepším ve své třídě. Čitelnost je slušná na slunci a samozřejmě i z ostrých úhlů. Jas lze dle očekávání regulovat ručně, nebo vše nechat na dobře fungující automatice. O ochranu se stará blíže nespecifikované sklíčko.

Líbilo se nám 90Hz obnovovací frekvence

celkově povedený panel

Zvuk: jack zůstal

Zvukově si telefon nevede zle, hlavní reproduktor na spodní hraně je hlasitý, ale je pouze jeden. Potěší, že výrobce zachoval 3,5mm jack.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: slušná nabídka

Vůbec špatně na tom mobil není po stránce výkonu, a to díky procesoru Snapdragon 680 a 6GB RAM. Nemusíte se obávat ani her, které telefon zvládne. Standardní je pak 128GB interní paměť, avšak pozor, paměťovky telefon nepodporuje. Do šuplíčku se vkládají pouze nano SIM karty.

Líbilo se nám 6 GB RAM

Nelíbilo se nám nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: překvapivě dobrá

Zaskočit by vás mohla baterie s dnes již spíše slabší kapacitou 4 000 mAh. Avšak podstatná je výdrž a ta vůbec není špatná. Dostanete se běžně na 1,5 dne, přičemž díky 22,5W nabíjení je baterie zhruba za hodinku nabitá.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

slušná výdrž

Konektivita: tentokrát bez 5G

Nasazení výše zmíněného čipsetu bohužel značí také absenci 5G. Telefon však alespoň podporuje polohové služby GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo i Wi-Fi 5 či Bluetooth 5.0. Nechybí ani NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování.

Líbilo se nám nezbytná klasika nechybí

Nelíbilo se nám bez 5G

Fotoaparát: překvapivě 4 foťáky

Záda telefonu jsou domovem čtyř fotoaparátů, avšak dle očekávání jsou hned dva snímače zcela zbytečné. Ale nepředbíhejme. Hlavní má 64 megapixelů a za dostatečného světla vytvoří prokreslené, ostré a barevně přirozené fotografie. S ubývajícím světlem kvalita klesá, ale nejde o nic neobvyklého.

Dostalo se i na ultraširokoúhlý objektiv, nicméně 5megapixelové rozlišení jej zásadním způsobem degraduje. Snímky jsou zrnité a ostrost slabší i během dne. Výčet zakončuje 2megapixelové duo pro makro a portrétní snímky.

Čelní kamerka má nadprůměrných 16 megapixelů a selfíčka zvládá velmi obstojně.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Od videí příliš nečekejte, vrcholem je Full HD s 30 snímky za vteřinu.

Líbilo se nám ucházející snímky z hlavního snímače

Nelíbilo se nám zbytečné 2Mpx snímače

pouze Full HD video ve 30 FPS

Software: postarší

Prostředí telefonu je další zastávkou, na kterou výrobce nebude pyšný. Nasazen je totiž zastaralý Android 11 a březnové bezpečnostní záplaty. Nad Androidem bdí nadstavba Magic UI a prostředí je přehledné i dobře optimalizované. Nezbývá tak než doufat, že výrobce nebude dále zapomínat na aktualizace.

Líbilo se nám svižný chod

Nelíbilo se nám zastaralé prostředí

Zhodnocení

Honor X8 je poměrně sympatický telefon, který by mohl nenáročné uživatele jistě oslovit. Ať už vzhledem, malou tloušťkou, slušným displejem nebo dobrou výdrží. Novince pomáhá také cena do 5 tisíc, kdy hravě zastíní stájového a hůře vybaveného kolegu Honor X7. Přesto se najdou vážní konkurenti.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz