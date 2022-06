Brutální výkon, 100W nabíjení bezdrátově i s kabelem nebo špičková fotovýbava? Právě to slibuje nový Honor Magic4 Pro, který se přinejmenším parametry řadí mezi nejlépe vybavené smartphony na trhu. Jak si vedl v našem testu?

Nejlépe vybavený smartphone značky Honor dostupný na našem trhu přináší zajímavou hardwarovou výbavu, kterou podtrhuje originální design i několik zajímavých vychytávek. Jestli byste měli o jeho nákupu uvažovat, to prozradím na řádcích níže.

Honor Magic4 Pro (RECENZE) – Kouzelný návrat na vrchol

Technické parametry Honor Magic4 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 163,6 × 74,7 × 9,2 mm , 215 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,81" (2 848 × 1 312 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 600 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost červen 2022, 27 990 Kč

Obsah balení: vše, co byste si jen přáli

Elegantní černá krabička ukrývá kromě telefonu rovněž ochranné silikonové pouzdro, kabel typu USB-A/USB-C i 100W napájecí adaptér.

Líbilo se nám balení včetně adaptéru i pouzdra

Konstrukční zpracování: okem múzy

Po stránce designu Honor vytvořil špičkově zpracovaný kus hardwaru s prémiovými materiály – rámeček je kovový a záda i displej kryje ochranné (blíže nespecifikované) sklo, přičemž je hned na první pohled zřejmé, že důležitou roli bude hrát fotovýbava. Osobně se mi líbí, že je výrazný fotomodul pěkně symetrický. Pokud by vás to náhodou zajímalo, tak se díky tomu telefon nehoupe na rovném povrchu.

Za pozornost stojí rovněž zaoblení okrajů, které není pouze po stranách, ale také nahoře a dole. Nejedná se o naprostou novinku, v minulosti jsme už zaoblenou horní a spodní stranu viděli, ale stále se dá říct, že je to na trhu poměrně unikátní. V praxi to pak znamená, že při provádění gest prst krásně klouže po displeji a do ruky neřežou žádné ostré hrany. Bezproblémové je rovněž rozmístění ovládacích prvků na pravý bok, kde jsou snadno dosažitelné. Jak se u vlajkových lodí sluší a patří, nechybí zvýšená odolnost IP68 a výrobce dokonce nezapomněl ani na infraport.

Líbilo se nám prémiové zpracování

příjemně padne do dlaně

zvýšená odolnost IP68

Displej: vysoký jas a až 120 Hz

Protože se jedná o vlajkovou loď, najdeme na přední straně vysoce kvalitní 120Hz LTPO OLED displej, který má velkou 6,81" uhlopříčku. Obnovovací frekvenci přitom dokáže snížit v případě potřeby až na 1 Hz, a šetřit tak energii. Kromě dynamického nastavení však můžete vynutit také 120, 90 nebo 60 Hz. Chvalitebný je rovněž maximální jas dostačující pro komfortní prohlížení videa i venku na přímém slunečním světle či podpora HDR10+ a přítomnost velmi jemného rozlišení QHD+.

Navíc se jedná o první smartphone Honor, který využívá ultrazvukovou čtečku otisků prstů od Qualcommu. Ani jednou se mi tak nestalo, že by mobil nerozpoznal otisk prstu, i když jsem si třeba chvíli předtím umýval ruce a neměl je dokonale suché. Honor Magic4 Pro má však ještě jedno eso v rukávu. Určitě jste si všimli velkého průstřelu v levém horním rohu, který může působit rušivě, ale vězte, že má své opodstatnění. Nachází se v něm totiž selfie kamerka se senzorem 3D ToF, což znamená, že se dočkáte spolehlivého a velmi rychlého rozpoznávání obličeje. K dispozici je tak nejen velmi pohotová čtečka, ale také kvalitní rozpoznávání obličeje, a to se jen tak nevidí.

Líbilo se nám ultrazvuková čtečka od Qualcommu

bezpečné rozpoznávání obličeje

energeticky úsporný panel LTPO

podpora HDR10+ a rozlišení QHD+

Zvuk: prostě parádní

Pokud na telefonu rádi hrajete hry nebo sledujete videa bez sluchátek, věřím, že vás potěší i špičkové hlasité reproduktory, které jsou schopny zprostředkovat kvalitní poslech i na nejvyšší hlasitost a mají slušné basy. S telefonem tak není problém ozvučit ani menší místnost. Během telefonování může pro změnu zaujmout funkce diskrétního telefonování, která se postará o to, že vaše rozhovory (respektive to, co říká protistrana) nemůže jen tak někdo odposlouchávat.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: bez omezení

Za nekompromisní výkon vděčí Honor Magic4 Pro novému procesoru Snapdragon 8 Gen1, který doprovází 8 GB RAM a 256GB úložiště (bez možnosti rozšíření o paměťové karty). Výkonu je tak dostatek i na dlouhá léta dopředu a pochválit musím rovněž schopnost telefonu si udržet i při náročných operacích (hraní her či delší natáčení videa ve vysokém rozlišení) relativně nízkou provozní teplotu.

Líbilo se nám špičkový výkon

Výdrž baterie: 100W nabíjení je návykové

Neduhem mnoha vlajkových smartphonů je kratší výdrž, což však není případ Honoru Magic4 Pro, který je vybaven baterií o kapacitě 4 600 mAh. Na druhou stranu však není vyloženě ani žádný rekordman a standardem byl u mě jeden den s tím, že jsem měl večer ještě zhruba 20 až 30 % k dobru. Kde však novinka exceluje, to je rychlost nabíjení. 100 W je výkon, který si totiž dopřejete nejen u drátového, ale také bezdrátového nabíjení, tedy samozřejmě s kompatibilní bezdrátovou nabíjecí podložkou.

Se 100W adaptérem, který mimochodem najdete přímo v balení a nemusíte jej dokupovat, je pak novinka nabitá z 0 na 100 % za pouhých 30 minut. Aktivovat si však můžete také chytré nabíjení, které by mělo baterii šetřit a prodloužit její životnost.

Líbilo se nám extrémně výkonné drátové i bezdrátové nabíjení

slušná výdrž

Konektivita: 5G a vše další

Honor Magic4 Pro je podporuje navigační služby BDS, GLONASS i Galileo, ale také Wi-Fi 6, NFC, 5G, eSIM či Bluetooth 5.2 a Dual SIM. Dokonce nechybí ani technologie UWB, která však v současnosti nemá stále velké využití.

Líbilo se nám příkladná konektivita včetně UWB

Fotoaparát: poradí si za každé situace

Kapitolu o fotovýbavě odstartuji selfie kamerkou, kterou jsem zmínil již v souvislosti s rozpoznáváním obličeje. Kromě toho však zvládne vyfotit velmi kvalitní selfie s nadstandardně širokým rozsahem. Jedná se totiž v podstatě o ultraširokoúhlý objektiv, který zvládne fotit v 1×, 0,8×, či 0,6× přiblížení. Přes den se tak můžete těšit na velmi hezká, ostrá selfíčka s pěknými barvami i propracovaný portrétní režim a ani za zhoršených světelných podmínek nevypadají snímky vůbec špatně, přestože jsou měkčí a postrádají detaily.

A jaké jsou snímače na zadní straně? Honor vsadil na kombinaci hlavního, ultraširokoúhlého a zoomovacího fotoaparátu, zbytečně byste tedy hledali nějaké černobílé či bokeh senzory, což je podle mě pouze a jen dobře. A mrzet vás nemusí ani absence dedikovaného makro senzoru, neboť má ultraširokoúhlý objektiv automatické ostření. Za dobrého světla pak právě tento (ultraširokoúhlý) senzor zprostředkuje pěkně barevné záběry s velkým množstvím detailů a dobře nastavenou expozicí. Slušně funguje rovněž korekce efektu rybího oka.

Hlavní 50Mpx senzor překvapivě nedisponuje optickou stabilizací, přesto však nemá problém s focením pěkných nočních snímků z ruky, které jsou vcelku výrazně prosvícené, příliš velký rozdíl mezi automatickým a dedikovaným režimem jsem však nepozoroval. Během dne se lze spolehnout na líbivé barevné podání, které by se někomu mohlo zdát až příliš saturované, ale většině uživatelů, na které novinka cílí, se pravděpodobně zavděčí. Líbí se mi také, že primární snímač podává konzistentní výsledky v interiéru i exteriéru a třeba na takový foodblogging je to ideální parťák.

Honor Magic4 Pro 4K 30 FPS selfie video

Honor Magic4 Pro 4K 60 FPS

3,5násobný teleobjektiv zvládne zachytit velké množství detailů a právě tato úroveň přiblížení je v mnoha situacích ideálním kompromisem mezi obrovskými desetinásobnými optickými periskopy a příliš malým dvojnásobným zoomem. Stále také platí, že je barevně blízko k hlavnímu snímači.

Honor Magic4 Pro 4K HDR10+

Honor Magic4 Pro režim Film Dotyk slunce

Skvělému dojmu z fotovýbavy napomáhá i svižná fotoaplikace, která disponuje i filmovým režimem, kde můžete nahrávat ve 4K s HDR10+. K dispozici je rovněž režim Film natáčející videa ve filmovém poměru stran s využitím nejrůznějších filtrů. Velmi dobrá je rovněž kvalita zaznamenaného zvuku. Jediné, co bych ocenil, je, kdyby se prvky pro přepínání mezi jednotlivými objektivy zobrazovaly vždy v blízkosti spouště.

Líbilo se nám ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením

kvalitní ultraširokoúhlá selfie

povedené snímky z hlavního snímače za všech podmínek

4K video v HDR10+

svižná fotoaplikace

Nelíbilo se nám některé ovládací prvky aplikace by mohly být rozmístěny jinak

Software: Android 12

Na závěr recenze je nutné zmínit důležitou informaci pro ty, kteří až tolik nesledují vývoj v technologickém světě. Honor Magic4 Pro má totiž kompletní Google služby, tudíž není problém si stáhnout jakoukoliv aplikaci z Obchodu Play, stejně tak je vybaven nejnovějším Androidem 12 s Magic UI 6. Výrobce v současnosti slibuje přinejmenším dva roky podpory, což však doufám navýší alespoň na dvojnásobek, neboť konkurence garantuje i pět let.

Líbilo se nám Android 12

Nelíbilo se nám garance dvou let aktualizací systému není nejdelší

Zhodnocení

Magic4 Pro představuje pomyslný návrat Honoru na vrchol. Jedná se totiž o špičkově vybavený smartphone pro náročné uživatele, kteří ocení kvalitní fotovýbavu, krásný displej, nejvýkonnější procesor od Qualcommu či možnost bezpečného rozpoznávání obličeje v kombinaci s ultrazvukovou čtečkou otisků prstů, což je pro mě osobně velmi příjemná konkurenční výhoda. V rámci speciální akce lze k telefonu navíc zdarma získat Honor MagicBook X 15, což je takřka neodolatelná nabídka.

Konkurence

Pokud milujete focení a líbí se vám neotřelý design, mohl by vás zaujmout Google Pixel 6 Pro s 4× teleobjektivem a delší (garantovanou) softwarovou podporou. Nenabídne však extrémně výkonné nabíjení, rozpoznávání obličeje nebo spolehlivou ultrazvukovou čtečku od Qualcommu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 6 Pro 512 GB Rozměry 163,9 × 75,9 × 8,9 mm , 210 g Displej OLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 003 mAh

V podobné cenové relaci lze zakoupit také Galaxy S22 Ultra, který nabídne hned 10× teleobjektiv, rovněž vysoce kvalitní 120Hz displej (včetně ultrazvukové čtečky otisků prstů) či kvalitní reproduktory. Na Honor Magic4 Pro však rozhodně ztrácí v oblasti nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S22 Ultra 512+12 GB Rozměry 163,3 × 77,9 × 8,9 mm , 229 g Displej AMOLED, 6,8" (3 080 × 1 440 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh Kč 36 989 Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz