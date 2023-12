Honor v emotivním videu vzdává hold opomíjeným hrdinům Vánoc: jaký je ten váš?

Fotografie: Honor

Vánoce jsou prezentovány jako svátky klidu, ovšem jak je tomu u vás? Ano, Vánoce asi nikdy nebudou tím pravým svátkem „zenového klidu“, protože starostí okolo nich má každý z nás více než dost. To však neznamená, že toho v našem okolí někdo nedělá více, možná i bez toho, aniž by na to musel upozorňovat. Pokud kolem sebe takového hrdinu máte, můžete se o jeho příběh podělit na sociálních sítích značky Honor a navíc se zapojit do soutěže o produkt, kterým můžete svého hrdinu obdarovat.

„Honor těmto lidem vzdává poctu, která inspirativním způsobem vystihuje jejich obětavost a starost o druhé. Tento krátký film je připomínkou tichých obětí, které mnozí z nich během svátků přinášejí, a toho, že díky technologiím mohou zůstat ve spojení se svými blízkými. To je pro ně ještě více zásadní právě v období vánočních svátků“, uvádí ve své tiskové zprávě značka Honor.

Honor spolu s vánočním videem v Česku spouští kampaň na sociálních sítích, v rámci které vyzývá uživatele, aby nominovali své osobní opomíjené hrdiny a dali jim šanci získat opravdu pěkný dárek, konkrétně Honor 90. Tato kampaň představuje příležitost podělit se o své příběhy a ukázat vděčnost a uznání lidem, kteří se různým způsobem přes Vánoce starají o ostatní. Ano, smyslem celé akce je to, že dárek nedostanete přímo vy, ale váš hrdina.

Jak se zapojit do soutěže?

Pokud vás pobídka značky Honor zaujala, máte dvě možnosti, jak se do soutěže zapojit. První možností je najít na sociálních sítích značky Honor příspěvek o opomíjených hrdinech ze začátku prosince, kdy v komentářích označte svého osobního nedoceněného hrdinu. Kromě toho bude potřeba napsat pár řádků o tom, proč je tento člověk vaším osobním opomíjeným hrdinou, přičemž zdůraznit se má jeho přínos v období Vánoc.

Druhou možností, jak se do soutěže zapojit, je sdílet příspěvek na svém osobním profilu, kde budete sdílet fotografii vašeho opomíjeného hrdiny včetně pár řádků o tom, proč je tento člověk vaším opomíjeným hrdinou, příspěvek je poté nutné opatřit hashtagy #HONORtobewithYou a #MyUnsungHero.

Soutěž probíhá od 1. 12. do 20. 12 do 12:00 hod., kdy Honor vyhlásí vítěze.

„Tato kampaň je příležitostí pro nás všechny, abychom ocenili hrdiny mezi námi, kteří nám pomáhají prožít bezstarostné svátky. Připojte se ke značce Honor a oslavte s námi jejich laskavost a šlechetnost. My ve společnosti Honor jsme přesvědčeni o tom, že je důležité šířit kolem sebe laskavost, a proto touto kampaní chceme všechny vyzvat, aby se k nám přidali a vzdali hold svým hrdinům“, dodává ke kampani Martin Pipek, marketingový manažer značky Honor pro Českou republiku a Slovensko.