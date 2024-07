Celosvětový výpadek IT systémů se dotkl bank, aerolinek, ale i nemocnic

Fotografie: Clint Patterson, unsplash.com

Od dnešního rána je internet zaplaven příspěvky o tom, co vše nefunguje. A nejde o maličkosti – v obrovských problémech jsou banky, obchody, aerolinky i televize. Tisíce počítačů se systémem Windows totiž dnes hlásí modrou obrazovku smrti (BSoD – Blue screen of death), jak upozorňuje například The Verge.

Na vině přitom má být chybná aktualizace od firmy CrowdStrike zabývající se kybernetickou bezpečností. Vyřazuje totiž postižené počítače a servery z provozu a nutí je přejít do smyčky obnovení spouštění, takže stroje nelze správně spustit. K situaci se před pár minutami vyjádřil George Kurtz, prezident a CEO americké firmy, která sídlí v Texasu: „Společnost CrowdStrike aktivně spolupracuje se zákazníky, na které má dopad závada zjištěná v jedné aktualizaci obsahu pro hostitele systému Windows, systémy Mac a Linux nejsou ovlivněny. Nejedná se o bezpečnostní incident ani kybernetický útok. Problém byl identifikován, izolován a byla nasazena oprava. Zákazníky odkazujeme na portál podpory, kde naleznou nejnovější aktualizace, a na našich webových stránkách budeme i nadále poskytovat úplné a průběžné aktualizace. Organizacím dále doporučujeme, aby zajistily komunikaci se zástupci společnosti CrowdStrike prostřednictvím oficiálních kanálů. Náš tým je plně mobilizován, aby zajistil bezpečnost a stabilitu zákazníků společnosti CrowdStrike.“

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We… — George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024

Jako první ohlásily problémy australské banky, letecké společnosti a provozovatelé televizního vysílání, problém se pak s probuzením Evropy prohloubil – například britská televizní stanice Sky News dnes ráno nemohla několik hodin vysílat ranní zpravodajské relace a jen zobrazovala zprávu, ve které se omlouvala za přerušení vysílání. Ryanair, jedna z největších aerolinek v Evropě, také přiznal problémy s IT třetí strany, které ovlivňují odlety letadel.

We’re currently experiencing disruption across the network due to a Global 3rd party IT outage which is out of our control. We advise all passengers to arrive at the airport at least 3 hours before their scheduled departure time.



Cont’d in comments… — Ryanair (@Ryanair) July 19, 2024



Výpadek postihl i Letiště Václava Havla

A podobná situace je i v USA, kde Federální letecký úřad (FAA) uvádí, že kvůli problémům s komunikací pomáhá leteckým společnostem jako Delta, United a American Airlines. „FAA pozorně sleduje technický problém, který ovlivňuje IT systémy amerických leteckých společností,“ uvedla pro The Verge mluvčí FAA Jeannie Shifferová. O problémech varuje také Letiště Václava Havla viz příspěvek ze sociální sítě X níže. Letiště v Amsterdamu a Curychu pak nepřijímají žádné přílety, proto byly tyto lety z Prahy prozatím pozastaveny.