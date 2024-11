Hackeři využívají zranitelnost ve Firefoxu, jak se chránit před útoky?

ESET upozornil na dosud neznámou zranitelnost CVE-2024-9680 v produktech organizace Mozilla, kterou pro útoky využívá APT (Advanced Persistent Threat) skupina RomCom napojená na Rusko. Následující analýza pak odhalila další zranitelnost typu zero-day v operačním systému Windows. Skupina RomCom podporovaná Ruskem přitom útočila během letošního roku na Ukrajině, v Evropě (včetně ČR) i v USA.

Nebezpečné na této zranitelnosti je, že stačí, když navštívíte nebezpečné webové stránky. Pak není potřeba žádná další interakce, proto se útoku přezdívá útok zero-click. Poté dochází k instalaci backdooru (tzv. zádních vrátek) APT skupiny RomCom na váš počítač. Díky zadním vrátkům pak mohou útočníci provádět příkazy a stahovat další moduly do počítače oběti.

The first #vulnerability (#CVE-2024-9680) is a use-after-free bug in Firefox’s animation timeline. While iterating over animation objects, it’s possible to free them, resulting in manipulation of dangling pointers. check @DimitryFourny too - https://t.co/3GoaEGyemX 2/7 pic.twitter.com/tL3lFuqQ7A