Moderní způsob potlačování nepokojů v zemi? Vypnutí internetu, vzkazuje Bangladéš

Zejména v asijských zemích je v současnosti stále modernější potlačování protestů pomocí vypnutí internetu. Aktuálně to ukazuje Bangladéš, kde se vláda snaží potlačit rozsáhlé studentské protesty, jež podle zahraničních zdrojů již vyústily v úmrtí desítek lidí a také například dočasné zavření vysokých škol. Jejich důvodem je přitom systém kvót vyžadující, aby cca třetina pracovních míst ve státní správě byla vyhrazena pro příbuzné veteránů, kteří v roce 1971 bojovali za nezávislost Bangladéše v indicko-pákistánské válce, která se odehrávala v roce 1971 a trvala pouhých 13 dní.

Bangladéšské úřady v rámci kontroly situace proto vypnuly v celé zemi přístup k internetu a telefonům s cílem zabránit šíření fám a dezinformací. V příspěvku účtu NetBlocks, což je globální internetový monitor, ze sociální sítě X je vidět, jak Bangladéš postihl téměř naprostý výpadek internetu. Jak uvádí engadget.com s odkazem na organizaci Access Now, jde o stále oblíbenější formu potlačení protestů. V roce 2023 mělo 39 zemí vypnout přístup k internetu více než 160krát, a to z různých důvodů, od zkoušek přes protesty až po volby.

⚠️ Confirmed: Live network data show #Bangladesh is now in the midst of a near-total national internet shutdown; the new measure follows earlier efforts to throttle social media and restrict mobile data services, and comes amid reports of rising deaths at student protests 📉 pic.twitter.com/nMwwS0MDnC