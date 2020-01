ASUS ZenBook Pro Duo je výkonný a opravdu nepřehlédnutelný

Při pohledu na ASUS ZenBook Pro Duo si uvědomíte, že i notebooky se mohou lišit, a to dost výrazně. Zatímco běžný notebook má v poslední době čím dál menší rozměry, tenčí rámečky a větší touchpad, ASUS ZenBook Pro Duo vypadá, jako kdyby ho konvence vůbec nezajímaly. A to nemusí být vůbec špatně. Kromě hlavního 15,6palcového 4K displeje nabídne novinka i sekundární displej s úhlopříčkou 14 palců, který je dotykový, technologie OLED a má matnou povrchovou úpravu. To se hodí prakticky vždy, nejvíce však při silném osvětlení.

ASUS ZenBook Pro Duo má dva displeje a obří výkon

A uvnitř? Samozřejmě jen to nejlepší. Potěší například grafická karta NVIDIA GeForce RTX 2060, Intel Core i9-9980HK, až 32 GB RAM DDR4 a až 1TB SSD Gen3 x4. To vše se vměstnalo do poměrně rozumných rozměrů 359 × 246 × 24 milimetrů, jen hmotnost 2,5 kilogramů již dnes není zrovna nejnižší. Ano, ZenBook Pro Duo asi nebude klasickým cestovním ultrabookem, přesto vám popruhy tašky neutrhne.

Zabezpečení je zajištěno pomocí Windows Hello, přední infračervená kamera vás bez problému pozná i za naprosté tmy. Nestandardně posazená klávesnice může vypadat trochu děsivě, ale není třeba obav. ASUS vám k notebooku přidá i speciální nástavec, který poslouží jako opěrka rukou při náročné práci. Zvyknout si však budete muset na touchpad umístěný vpravo od klávesnice, který je navíc poměrně malý, alespoň na dnešní zvyklosti.

Pokud vám takto velký notebook nevyhovuje, ASUS má v záloze i ZenBook Duo se 14palcovým hlavním displejem a již o poznání příjemnější hmotností zhruba 1,6 kilogramu. Je však logické, že zde ASUS nenasadil to nejlepší, stále si však ponechává benefit v podobě sekundárního displeje.