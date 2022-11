Symfonie hardwaru a softwaru v podání NVIDIA Studio a špičkových karet RTX

Fotografie: NVIDIA

Platforma NVIDIA Studio je oblíbenou volbou profesionálních i amatérských tvůrců, kteří vyžadují vysoký výkon i stabilitu a zároveň očekávají špičkově optimalizované propojení hardwaru (oceňovaných grafických karet NVIDIA) a softwaru (aplikací, jako je Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Blender, DaVinci Resolve a mnoho dalších). Unikátní technologie ovladačů v propojení s výkonnými grafickými kartami NVIDIA RTX dostupnými u stolních počítačů i notebooků se osvědčila i tvůrcům s přezdívkami Obsēdant (Miki Nemček) a Onden Ondwak.

Urychlení práce i větší mobilita v případě 3D designu

Zatímco Miki „Obsēdant“ Nemček se zabývá 3D designem (vytvořil si i vlastní NFC kolekci a má za sebou velké množství úspěšných komerčních projektů), Onden Ondwak je oblíbený tvůrce tutoriálů a dalšího videoobsahu na platformě YouTube. K využívání řešení od značky NVIDIA je pojí hned několik důvodů, výsledkem je však vždy podstatně plynulejší workflow.

Například vizuálně podmanivý projekt PUPAKS z pera tvůrce Obsēdant je názornou ukázkou toho, jak může z experimentování s různými 3D technikami vzniknout povedená NFC kolekce. Tvorba jednoho Pupaka pak může trvat jeden až čtyři dny dle aktuálního (kreativního) rozpoložení, faktem však zůstává, že s kartou RTX 3090 je práce zhruba 3,5× rychlejší.

RTX 3090 dosahuje v pro Nemčeka důležitém Octane Bench zhruba 650 bodů, zatímco 1080 Ti přibližně 190 bodů, s RTX 3090 je tedy práce odvedena podstatně rychleji. Výhodou jsou ale také rozměry důležité kvůli pracovní mobilitě. Mít dostatek výkonu v jediné grafické kartě dříve nebylo reálné, přitom RTX 3090 nepředstavuje ani to nejlepší z nabídky. RTX 4090 se svým skóre 1 200 bodů je podle Obsēdanta už „sci-ci budoucnost“. Cestu vidí kromě růstu výkonu právě i ve zmenšování fyzických rozměrů. „Pokud se podaří novou generaci RTX GPU zmenšit na velikost alespoň RTX 3080 či 3090, bude před námi ležet svatý grál 3D renderingu,“ dodává se smíchem.

O krásách videotvorby

Onden Ondwaka přitáhly k přestříhávání slavných snímků především seriály a filmy. Jako skalního fanouška Star Wars jej zklamal seriál Obi-Wan Kenobi a rozhodl se jej zkrátka vylepšit a ukázat, v čem by mohl být střih jiný (lepší). I po přestříhání jen jedné scény sklidil mezi fanoušky velký úspěch a nyní zvažuje udělat něco podobného se seriály Game of Thrones, případně The Book of Boba Fett. Láká jej ale také Breaking Bad nebo novinka House of the Dragon.

Tvorba tutoriálů pak zase pramenila z jeho lásky ke hrám, s nimiž chtěl pomoci ostatním hráčům. Přibližně v roce 2017 se rozhodl pro zhotovení tutoriálu ke streamovacímu programu OBS Studio. Za velkou přidanou hodnotu tvorby takovýchto tutoriálů považuje nadčasovost videí, která vydrží klidně i několik let a diváci o ně neztratí zájem už po pár dnech. Největšímu úspěchu se těší série o DaVinci Resolve, kterou by mohl brzy obnovit. Velkou motivací je pro něj také to, že pomáhá být ostatním kreativní a vytvářet zajímavý obsah.

Podobně jako pro Nemčeka je i pro Onden Ondwaka zásadní rychlost, aby si mohl cokoliv, co ho napadne, za pár minut prohlédnout na monitoru. Jakákoliv optimalizace a spolupráce na nových ovladačích přímo s vydavateli jeho oblíbených programů, jako jsou DaVinci Resolve Studio nebo třeba Adobe Photoshop, je podle něj v tomto ohledu velkou pomocí.

Ve své tvorbě také hojně využívá funkcí AI, například inteligentní vylepšení mikrofonů přes NVIDIA Broadcast. V DaVinci Studio pak rád experimentuje s používáním Depth Map, které jsou schopné automaticky oddělit v záběru pozadí od popředí, aniž by musel dlouhé hodiny vystříhávat jednotlivé vrstvy ručně. Ve Fusionu se mu líbí rychlé náhledy a renderování.

Mít k dispozici kvalitní video nenáročné na rychlost přenosu je zásadní pokrok.

Překotný technologický vývoj v oblasti umělé inteligence bude podle Onden Ondwaka zajímavé vidět třeba za deset let, kdy možná bude AI na základě scénáře s popisem herců, lokalit a akce schopné vyrenderovat hotový film bez nutnosti cokoliv natáčet či postprodukovat. „No a vlastně může AI napsat i ten samotný scénář, to už koneckonců zvládne i dnes,“ dodává Ondwak.

V neposlední řadě mu přijde zajímavá i podpora kodeku AV1 u řady 40. Mít kvalitní video nenáročné na rychlost přenosu je podle něj naprosto zásadní pokrok, jelikož však teprve nedávno upgradoval na RTX 3080 Ti, tak si ještě nějakou tu chvíli na kartu z nové řady počká.

