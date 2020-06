ASUS odhalil ZenBook s excelentní konektorovou výbavou a výdrží až 22 hodin

Fotografie: asus.com

ASUS dnes představil nový ZenBook s 13,3" (UX325) a 14" (UX425, UM425) obrazovkou, podporou rychlého nabíjení, výkonným hardwarem a nadstandardní konektorovou výbavou.

Nové ZenBooky se chlubí pevným hliníkovým šasi, malými rozměry a nízkou hmotností, která činí 1,07 kg u 13" a 1,13 kg u 14" modelu. Díky kompaktní velikosti 304,2 × 203 × 13,9 mm, respektive 319 × 208 × 13,9 mm, se podařilo dosáhnout ještě o 3 až 4 milimetry tenčího těla ve srovnání s předchozí generací, ZenBooky se tak bez problémů vtěsnají i do malé pracovní aktovky. Za zmínku stojí také zvýšená vojenská odolnost MIL-STD 810G. Zařízení by tak mělo zvládnout i menší pády či práci při vysokých/nízkých teplotách a extrémní vlhkosti.

Jednou z největších výhod nových ZenBooků je výjimečně dlouhá výdrž, která dle slov výrobce činí až 22 hodin. Uvnitř zařízení je baterie o kapacitě 67 Wh, která podporuje rychlé nabíjení. Z 0 na 60 % lze tak ZenBook nabít dodávaným adaptérem za pouhých 15 minut, což by mělo plně dostačovat na 18hodinové používání. Nabíjení přitom probíhá přes konvenční USB-C, takže lze ZenBook klidně nabíjet třeba i přes powerbanku nebo nabíječkou od telefonu.

Po rozevření víka, což lze pohodlně zvládnout i jednou rukou, na vás vykoukne Full HD LED obrazovka s poměrem stran 16:9 a bočními rámečky tenkými pouhých 2,5 mm. Specialitou použitého panelu je extrémně nízká energetická náročnost. Při zhruba třetinové úrovni jasu (150 nitech) činí energetický odběr pouze 1 W. V horním rámečku pak nechybí infračervená kamera s podporou Windows Hello pro rychlé odemknutí počítače.

Pokud nový ZenBoook někde opravdu exceluje, pak je to konektorová výbava. Na pravé straně se usídlila microSD čtečka doplněná o USB-A typu 3.2. Na straně levé pro změnu najdeme dvojici USB-C s podporou rozhraní Thunderbolt a také klasické HDMI. Kvůli velikosti baterie a ostatním portům se již do těla nevtěsnal 3,5mm jack. ASUS to však vyřešil šalamounsky a do balení přihodí redukci z 3,5mm jacku na USB-C. Ve výbavě nechybí ani oblíbený NumberPad, tedy touchpad, který poslouží i jako numerická klávesnice.

Po stránce výkonu se mohou zájemci těšit na nové procesory Intel Core i7 (Ice Lake) doplněné až o 32 GB RAM typu LPDDR4 s taktem 3 200 MHz a až 2TB SSD. Alternativně si lze pořídit variantu osazenou AMD Ryzen 7 4700U (bez rozhraní Thunderbolt). Novinky by měly dorazit někdy v průběhu července a srpna, ceny v současnosti zjišťujeme.