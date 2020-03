Trend zvětšování uhlopříček a eventuálně i navyšování počtu displejů již není pouze výsadou chytrých telefonů, ale také přenosných počítačů. V tomto případě se jeden displej „vkradl“ přímo pod touchpad. Jak se takové zařízení používá a dává vůbec sekundární obrazovka smysl?

ASUS ZenBook 14 UX434FL se chlubí na první pohled solidní výbavou zabalenou do kompaktního těla, ale hlavně technologií ScreenPad – tedy displejem v touchpadu. Jaká je však reálná využitelnost druhého displeje? Nejedná se pouze o gimmick? Na to i na další otázky odpoví tato recenze.

Technické parametry ASUS ZenBook 14 UX434FL Kompletní specifikace Konstrukce 169 × 319 × 198 mm , ? g , konstrukce: klasická, odolnost: MIL-810G Displej TFT IPS, 14" (1 920 × 1 080 px) Chipset CPU: 4×1,6 GHz Paměť RAM: 8 GB , disk: 512 GB ( SSD ), paměťové karty: microSD Konektory 2× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: HDMI, další: ne Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Windows 10 Home Akumulátor 50 Wh , udávaná výdrž: ? hodin Dostupnost červenec 2019, Kč 21 933 Kč 21 180 Kč

Obsah balení: tentokrát bez pouzdra

V balení testovaného ZenBooku jsem kromě ultrabooku samotného našel pouze 65W napájecí adaptér a základní příručky. Pouzdro si tedy budete muset dokoupit samostatně.

Líbilo se nám malý adaptér

Nelíbilo se nám chybí ochranné pouzdro

Konstrukční zpracování: ErgoLift opět zabodoval

ASUS ZenBook 14 UX434FL sází na osvědčenou kombinaci modré s narůžověle zlatým nádechem „Royal Blue“, která je však již o poznání méně praktická, neboť na ultrabooku velmi rychle ulpívají otisky, což znamená, že jej budete často leštit. Jinak se však jedná o nanejvýš elegantní zařízení s typickým kruhovým broušením na víku, v jehož středu je logo výrobce. Abych však jen nepopisoval design, který si můžete prohlédnout na fotografiích, přejdu ihned ke zkušenostem s pantem ErgoLift. Ten se liší od standardního pantu tím, že při rozevření víka celý ultrabook nadzvedne, čímž se pod základnou vytvoří prostor umožňující lepší chlazení a také pohodlnější psaní na klávesnici díky sklonu. Ergolift je velmi praktický a ZenBook lze pohodlně otevřít jednou rukou, na čemž se podílí rovněž praktický „výkus“ v oblasti touchpadu.

Nechybí ani zvýšená vojenská odolnost MIL-STD 810G.

Za zmínku stojí také zvýšená vojenská odolnost MIL-STD 810G, díky čemuž by mělo zařízení zvládnout i menší pády či práci při vysokých teplotách/vlhkosti. U ultrabooku je to rozhodně zajímavá věc navíc, kterou se mnoho konkurentů pochlubit nemůže. Nesmím také zapomenout zmínit hmotnost, která činí necelých 1 300 gramů. ZenBook je tak opravdu skvělou ukázkou krásně kompaktního zařízení, které se vleze do tenké aktovky a vezmete si jej kamkoliv s sebou. Z důvodu velké podobnosti konstrukce s verzí ASUS ZenBook 14 UX433FN vás odkážu na příslušnou recenzi.