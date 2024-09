Apple Watch Series 10 jsou důstojnými nástupci po odtučňovací kůře

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Kromě nových iPhonů do redakce zavítaly i hodinky, už desátá generace Apple Watch. Apple nepředstavil žádnou speciální výroční variantu, která by se vzhledem kdo ví jak odlišovala, přesto jsou novinky povedené a pozornost si zaslouží.

Tenké a lesklé

I přesto, že je tělo tenčí pouze o milimetr (9,7 mm namísto 10,7 mm), je ztenčení výrazné. I tento detail napomohl tomu, aby Watch Series 10 působily elegantnějším, modernějším dojmem. Tuto novinku obzvláště ocení dámy, které mají rády větší velikost Apple Watch, ale tloušťka jim doposud překážela. Nově lehce narostla i velikost pouzdra, z 45 na 46 mm. Díky tomu se nepatrně zvětšila i úhlopříčka displeje, která nově činí 1,96 palce. Rozlišení narostlo na 416 × 496 pixelů, u menší varianty na 374 × 446 pixelů.

Displej povedený

Displej jako takový je na přímém světle o 40 % lépe čitelný a z praxe toto tvrzení mohu potvrdit – každý pixel je optimalizovaný tak, aby vydával více světla pod širšími úhly. Displej nabídne maximální jas 2 000 nitů. Jde o typ LTPO3 OLED Retina displeje a nabízí i režim Always-On. Díky úspornosti displeje Apple nově zavádí obnovovací frekvenci Apple Watch v režimu stále zapnutého displeje z jednou za minutu na jednou za sekundu. Mimo jiné to znamená, že na vybraných cifernících uvidíte tikající vteřinovou ručičku i bez zvednutí ruky.

Jak už jistě víte, Apple letos vyměnil ocel za titan. Pokud si pořídíte titanovou variantu s 46mm pouzdrem, oceníte hmotnost nižší o téměř 10 gramů. K poklesu došlo i u hliníkového pouzdra, ale tam už ne tak výrazně. Apple si k tomu pomohl i jednolitějším provedením, kdy zadní strana již není tvořena novou vrstvou, vystupuje pouze modul se senzory.

Nové Apple Watch Series 10 jsou i tentokrát k dispozici v několika barevných variantách hliníku, ale i titanu, který střídá ocel. Nám na test dorazila klavírně černá hliníková varianta, která má leštěný povrch a připomíná Jet Black iPhone 7. Hliníkové pouzdro se nejprve leští pomocí nanočástic a pak prochází 30krokovým procesem eloxování. K dispozici je i růžově zlatý hliník, stříbrný hliník, z titanu pak břidlicově šedý titan, zlatý titan a přírodní titan.

Novinky? Je toho více

Vylepšovat Apple Watch se stává čím dál tím náročnější, protože schopnosti hodinek jsou zkrátka z podstaty věci omezené. Navíc ne všechny baví sledovat malý displej pro všechny úkony. Apple se tak snaží vylepšovat spíše dovednosti, které fungují automatizovaně, nebo doplňují již existující funkce. Příkladem je třeba detekce spánkové apnoe, která funguje ve spolupráci s akcelerometrem a jde o další benefit, který uživatel může ocenit – pokud hodinky rozpoznají problém, nabídnou i export záznamů do formátu .pdf. Hodinky se pomalu přibližují i Apple Watch Ultra, nabídnou totiž aplikaci hloubkoměru, což oceníte, pokud se s hodinkami chystáte na potápění. Zde se bude hodit i nová funkce měření teploty okolní vody. Nový hloubkoměr změří hloubku do 6 metrů pod hladinou, voděodolné jsou však až do hloubky 50 metrů. Pro srovnání, Watch Ultra 2 mají hloubkoměr do 40 metrů a zvládnou ponor do 100 metrů.

Osobně oceňuji i rychlejší nabíjení – za 30 minut se baterie Apple Watch Series 10 nabije na 80 procent své kapacity. Někomu se může líbit i vylepšený reproduktor, který nově můžete kromě hovorů použít i pro přehrávání hudby nebo podcastů. Apple zapracoval i na kvalitě hovoru, využívá k tomu Neural Engine, který funguje v reálném čase a izoluje okolní ruchy.