Apple rezignoval na design a představil hodinky Watch Ultra s hrbem

Fotografie: Apple

Apple dnes ukázal nejen další generaci tradičních hodinek Watch, ale odhodlal se vstoupit i do vod doposud neprobádaných. Na trhu již roky existují chytré hodinky určené pro velmi aktivní uživatele, kteří pravidelně sportují a ocení přesnější měření sportovních aktivit, vyšší odolnost i dlouhou výdrž. To vše dalo vzniknout novým Apple Watch Ultra. Již úvodem však lze říci, že by to snad ani nebyl Apple, aby myšlenku dotáhl na všech frontách do zdárného konce.

O Apple Watch Ultra výrobce tvrdí, že jde o nejschopnější a nejodolnější Apple Watch v historii. S tím nelze než souhlasit, snaha zde opravdu byla. Titanové tělo je výrazně větší, rozměrově se jedná o 49mm hodinky, u kterých Apple však musel upustit od čistého a ladného vzhledu ostatních Watch. Současně se však Apple zřejmě bál vzhled kompletně předělat, vznikl tak jakýsi hybrid, kdy se model Ultra snaží dále tvářit z části jako běžné Watch a z části jako robustní a odolné chytré hodinky. Vše demonstruje krajně nevzhledný hrb na pravém boku, kam Apple umístil tradiční korunku a další boční tlačítko pro snadnější ovládání. Vypíchnuta byla především možnost snadného ovládání například v rukavicích.

Na co se naopak budeme moci spolehnout, to je opravdu kvalitní displej. AMOLED panel totiž poskytne jas až 2 000 nitů, díky čemuž nebude sebemenší problém s čitelností na ostrém slunci. Sklíčko chránící displej je tvrzené a mělo by odolat rozbití i poškrábání. Není však vůbec zapuštěné, což je velká škoda. Hodinky jsou odolné vůči pádu dle MIL STD-810G, nerozhází je prach a dokonce ani voda. Co je však podstatné, s Apple Watch Ultra se budete moci i potápět. Oficiálně plní technickou normu EN 13319, což odpovídá odolnosti do 11 ATM.

Výbava bude vycházet z běžných Apple Watch 8, což znamená, že dokáží sledovat vaši srdeční činnost, okysličení krve či EKG. Pokročile vám změří spánek a podporují i automatickou detekci sportovních aktivit. Naprostou samozřejmostí je GPS a také připojení k mobilní síti, potažmo internetu. Na velkém displeji se budou vyjímat nové watchfaces, které budou na displeji kombinovat i neustále aktivní kompas. To může přijít vhod.

Apple tradičně neprozrazuje konkrétní čísla, což se týká i baterie. Musíme si tak vystačit s tím, že hodinky vydrží běžně 36 hodin, což je dvojnásobek oproti Watch 8. Na druhou stranu, je to velmi slabá výdrž oproti většině konkurence s podobným zaměřením. Víkendový výlet bez nabíječky jednoduše nevydrží. Později má v rámci softwarové aktualizace dorazit i speciální úsporný režim prodlužující výdrž na nabití až na 60 hodin.

Apple Watch Ultra si můžete předobjednat již dnes, a to za 24 990 Kč. Prodej bude zahájen 23. září.