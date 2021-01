Apple v iPhonech 13 Pro nasadí lepší displeje. Dodá mu je Samsung

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

O budoucích iPhonech slýcháme poměrně často. Nové informace od thelec.net proto nijak zvlášť nepřekvapí. Tentokrát se opět věnují iPhonům 13, konkrétně jejich displejům. Apple bude údajně chtít modely s přídomkem Pro obohatit o kvalitnější panely typu LTPO OLED, které by současně přinesly 120Hz obnovovací frekvenci. Ano, tato dnes již poměrně běžná vlastnost současným iPhonům 12 chybí.

Panely LTPO OLED jsou úspornější než displeje typu LTP OLED, navíc mohou bez dalšího hardwaru nabízet adaptivní obnovovací frekvenci. Pokud by se spekulace potvrdily, klasické iPhony 13 bez přídomku by se zřejmě musely nadále spokojit s typem LTP, tedy jen 60Hz obnovovací frekvencí. Tato nelichotivá situace údajně pomine až v roce 2022 s iPhony 14. Právě tehdy by totiž mělo být LG schopné Applu dodávat dostatek potřebných panelů, a snížit tak závislost Applu na Samsungu.

Letošní podmínky Applu je schopen splnit pouze Samsung. Na své výrobní lince ve městě Asan v Jižní Koreji hodlá vyrobit 60 tisíc panelů měsíčně. LG zvládá za měsíc pouze 5 tisíc. Výroba panelů LTPO trvá déle, protože technologie vyžaduje přidání oxidové vrstvy. Kvůli tomu je výroba těžší a dražší.

Displeje typu LTPO vyvinul Apple a použil prvně v hodinkách Watch Series 4, kdy dokázaly snížit frekvenci displeje až na 1 Hz, a výrazně tak uspořit energii. V iPhonech jsme displeje LTPO ještě neviděli, naopak Samsung je již nasazuje do Galaxy Note20 Ultra a údajně se objeví i v řadě Galaxy S21.