Michal Pavlíček
„Jablečný blesk“ uhodí s příchodem iOS 26, animace budou nově svižnější
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Animace v prostředí jsou zhruba o 150 milisekund svižnější
  • Změnou však prošlo i tempo, které má na rychlosti ještě větší podíl

Apple se chystá představit operační systém iOS 26, který má uživatelům poskytnout výrazně plynulejší a rychlejší pocit z používání. Jak se však ukazuje, tento efekt není primárně dán masivním navýšením výkonu, nýbrž chytrým trikem v designu uživatelského rozhraní. Apple totiž zkrátil délku animací, aby se systém jevil svižněji, což je princip, který mnozí uživatelé mobilních telefonů znají z jiných platforem. Informuje o tom server 9to5mac (viz 9to5mac.com).

Klíčovou změnou, která přispívá k pocitu rychlosti, je zkrácení animací spouštění a zavírání aplikací. Ačkoliv se jedná o změnu v řádu milisekund, konkrétně o 150 milisekund, kumulativní efekt je značný. Uživatel tak pocitově tráví méně času čekáním na přechody mezi domovskou obrazovkou a aplikacemi, což dělá celý systém příjemnějším. Je to elegantní řešení, které nevyžaduje výkonnější hardware, ale přesto zlepšuje každodenní interakci se zařízením.

Tento přístup není ve světě softwarového inženýrství žádnou novinkou a podobné možnosti zrychlení animací jsou už dlouho dostupné například v nastavení pro vývojáře na zařízeních s Androidem. Pro Apple to však znamená posun směrem k maximální efektivitě. Zatímco někteří možná ocení plynulejší, pomalejší a více „načančané“ animace z minulosti, tento krok v iOS 26 jasně ukazuje, že Apple se rozhodl upřednostnit okamžitou reakci.

Důležité je zmínit, že změna se objeví prvně finální podobě na chystané řadě iPhonů 17, následně bude prostředí k dispozici i pro celou řadu starších iPhonů z posledních let.

