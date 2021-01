Na to, že je příslušenství od Applu vždy vcelku drahé, jsme si už zvykli. Ovšem když se objevila externí klávesnice pro iPad Pro za skoro 10 tisíc Kč, většina z nás se již vcelku opotila. Investice v ceně základního iPadu už není zrovna příjemná, navíc za příslušenství, které je samo o sobě bezcenné. Nás však zajímá, jak klávesnice funguje v praxi a na to vám odpoví tato recenze. Nebude vás napínat, kompletně sepsaná byla právě na Apple Magic Keyboard.

Jak jsem už uvedl výše, celá recenze je sepsaná právě na dnes testované klávesnici Apple Magic Keyboard, konkrétně na variantě pro 11palcový iPad Pro 2. generace (a nejnovější iPad Air). Apple má pochopitelně v nabídce i klávesnici pro iPad Pro s úhlopříčkou 12,9 palců, díky které se z iPadu stane takový trochu jiný MacBook Pro.

Chcete levitující iPad?

Záměrně celý set nepřipodobňujeme k MacBooku Air, protože ač je iPad Pro sám o sobě velice tenký, klávesnice, jak poodkryje naše recenze, už tolik ne.

Obsah balení: žádný bonus

V poměrně malé, ale těžké krabičce se kromě složené klávesnice nenachází nic. A když říkáme nic, myslíme nic. Vzhledem k tomu, že sama klávesnice je opatřena USB-C, možná by někoho napadlo, že Apple přibalí alespoň USB-C kabel. Není to tak, můžete použít ten, který je součástí balení iPadu Pro, který stejně už doma máte.

Design a konstrukční zpracování: ta od Applu

Když odhlédneme od ceny, vyvstává jedna důležitá otázka. Jaké příslušenství si pořídíte k iPadu Pro, když sám o sobě stojí více než 20 tisíc korun, a to se bavíme o základním modelu? Bude to nějaké čínské pouzdro s klávesnicí, nebo si dopřejete něco luxusnějšího? Snadná otázka, ovšem nelehké rozhodnutí. Opět se tedy vracíme k ceně, která většinou rozhodování pomůže. Za menší variantu pro 11palcový iPad zaplatíme necelých 9 tisíc korun, za větší verzi 10 tisíc korun. Už z principu tedy očekáváte, že produkt bude kvalitně zpracovaný, bude dobře vypadat a vše zkrátka bude fungovat.

Z produktových snímků jsme klávesnicí byli očarování, díky jejímu kloubu a nastavitelnému stojánku to vypadá, jako kdyby iPad Pro levitoval nad podložkou, což je samozřejmě velice „cool“. Celá vnější část klávesnice, která zároveň slouží jako obal pro iPad, je pogumovaná, na dotek velice příjemná. Povrch je matný, takže nezachytává otisky prstů, horší je to ale s mastnotou. Kvůli tmavému provedení, něco mezi černou a šedou, jsou mastné otisky ihned patrné, vy se tak nevyhnete leštění, ideálně vlhkým hadříkem.

Wow efekt je v reálu menší.

Logo Applu je na zadní straně, což je logické. Pokud dovnitř umístíte iPad a klávesnici otevřete, okolí se bude dívat právě na zadní část, kde se navíc nachází i průřez pro kameru. Logo je však velmi decentní, jde jen o jeho výlisek do pogumovaného povrchu. Dostáváme se k tomu nejzajímavějšímu, tedy kloubu celé klávesnice. Hned na úvod poznamenám, že s prvním kontaktem nepřišel onen „wow efekt“, který jsem očekával z produktových fotografií. Vše je v reálu totiž mnohem jednodušší a méně kouzelné, než jak jsme očekávali a na co jsme se těšili při pohledu na produktové snímky.

Po rozevření, které navíc není nijak snadné, protože na těle klávesnice není žádný výřez (a je tedy nutné použít obě ruce) se kloub zastaví v úhlu zhruba 78 stupňů, v němž se zakotví západkou. To je vcelku překvapení hned takto na začátek, vy totiž v tu chvíli nevíte, zda se smát, nebo brečet. To ale samozřejmě není vše. Zadní strana pouzdra je také ohebná, při další snaze o rozevření se tedy ohýbá zadní strana krytu, ne kloub samotný. Díky tomu můžete iPad, respektive sklon iPadu, dále polohovat, a to do maximálního úhlu necelých 130 stupňů. To stále bohužel není moc.

Dalším problémem je fakt, že iPad Pro je při maximálním sklonu stále poměrně nízko (blízko) klávesnice a pokud píšete znaky s diakritikou (která je zde i ve formě vygravírovaných popisků), alespoň zpočátku se vám často stane, že konečky prstů zavadíte za spodní hranu iPadu. A to není příjemné. Možná vás (stejně jako mě) napadlo, proč Apple nezvětšil úhel hlavního kloubu. Odpověď je vcelku snadná: stabilita. iPad i s klávesnicí by se zkrátka převažoval.

Zpracování je příkladné.

Vnitřek klávesnice je také pogumovaný, alespoň v okolí kláves, které jsou pochopitelně plastové a matné, podobně jako u MacBooků se staronovým typem kláves s klasickým nůžkovým mechanismem. Vnitřní část zadní strany, kam se umisťuje iPad, je pak semišová, velice měkká a jemná tak, aby se záda iPadu Pro nepoškrábala. Správné umístění je jen jedno, Face ID musí být vlevo, protože napravo se nachází 3 PINy, kterými klávesnice komunikuje s iPadem Pro. Je tedy jasné, že na iPadu nemůže být žádné další pouzdro.

Uchycení iPadu ke klávesnici je špičkové. Vše mají na svědomí magnety, které pevně, ale přesto velmi jemně iPad přitáhnou na správné místo a díky semišovému povrchu se iPad velice jemně přitáhne. Magnety jsou velice silné. I pokud pouzdro obrátíme vzhůru nohama, iPad nespadne. Magic Keyboard nekryje všechny strany iPadu dokonale, právě proto, že nejde o pouzdro naklapávací, ale magnetické. Pokud by iPad spadl nešikovně i s Magic Keyboard, mohl by i se i přes sílu magnetů vytrhnout a při nárazu se poškodit.

Zastavíme se ještě u jedné důležité části – portu klávesnice. Ten je zde pouze jeden, konkrétně USB-C na levé straně kloubu a slouží pouze a jen pro nabíjení. Pokud zapojíte nabíječku, iPad se začne okamžitě nabíjet skrze inteligentní konektor. Praktické je to i proto, že konektor iPadu stále zůstává v pohotovosti, využít tedy můžete dvojici USB-C (integrovaný k nabíjení, port iPadu například pro rozbočovač).

Na závěr jsme si nechali hmotnost. Ta totiž není vůbec nízká, stejně jako celková šířka s vloženým iPadem. Hmotnost klávesnice činí 601 gramů v 11palcové variantě, i s iPadem se dostáváme na 1 072 gramů. Dodáme, že klávesnice pro 12,9palcový iPad Pro váží o více než 100 gramů více a i s vloženým iPadem se dostanete na zhruba 1 360 gramů. A to je zhruba i hmotnost 13palcového MacBooku Pro. Oproti MacBooku Air je pak set ještě těžší, není se tak ani čemu divit, že se Apple hmotností klávesnic nechlubí.

Líbilo se nám pogumované provedení

semišová vrstva

pevné magnety

snadné nasazení i sejmutí

Nelíbilo se nám maximální úhel sklonu

poměrně těžká

iPad je blízko vrchní řadě kláves

Klávesnice a touchpad: skvělá práce

Ne, klávesnice není srovnatelně velká s tou z MacBooku Air/MacBooku Pro, a je to vcelku logické. Výchozí rozměry iPadu Pro 11'' by to zkrátka neumožňovaly. Musíte se tak smířit s menšími klávesami CAPS LOCK, Shift i klávesami pro znak ú, ! a pár dalších. Pokud kontinuálně budete přecházet mezi prací na MacBooku a iPadu Pro s klávesnicí Magic Keyboard, prvních pár úhozů si zkrátka budete zvykat.

Dostáváme se ale k tomu podstatnému, a to jak klávesnice a touchpad fungují. Začneme tím, že klávesnice je podsvícená a její svit lze regulovat. To je praktické, práce v naprosté tmě není žádný problém. Nastavení jasu je plynulé, podobně jako u MacBooků. Podsvícení je rovnoměrné, stejně jako u MacBooků je nejméně viditelnou klávesou akorát mezerník. Dodáme, že klávesnice vždy po pár vteřinách pohasne, aby se tak šetřila baterie. Stačí však pohnout touchpadem nebo stisknout libovolné tlačítko.

Touchpad je jedním slovem fantastický.

A dostáváme se k části, kde budeme jen chválit. Klávesy samotné mají mezi sebou dostatečné rozestupy a Apple naštěstí nenasadil nenáviděný Butterfly mechanismus, ale klasický nůžkový, který se stal staronovým standardem i v případě MacBooků. Klávesy jsou tedy i slušně vysoké, přesto je psaní poměrně tiché, i když pochopitelně ne tak jako v případě zmiňovaného Butterfly mechanismu, který byl však často důvodem k (po)záručním opravám. Pokud bychom odhlédli od pár menších kláves, je psaní stejně pohodlné jako na MacBooku Air/Pro.

Dostáváme se k touchpadu. Ten je na první pohled velice malý (při prvním setkání jsme si vzpomněli na nenáviděné mini-notebooky), což může vyvolat nedůvěru. Přeci jen, novější MacBooky mají touchpad mnohem větší. I zde však není důvod k obavám, protože touchpad je stejně citlivý a naprosto přesný. Ano, tvrdím, že touchpady na MacBoocích patří k těm nejlepším a konkurence se jim málokdy přiblíží, stejně tak je tomu i u touchpadu na Magic Keyboard. Navíc touchpad podporuje stejná (podobná) gesta jako touchpad na MacBooku, což neuvěřitelně zefektivňuje práci na iPadu. Dodáme, že v nastavení lze pár věcí přizpůsobit, například potvrzení klepnutím bez nutnosti touchpad stisknout a také pohyb scrollování.

Jak jsme již uvedli, touchpad je extrémně citlivý, přesto, se nestává, že byste o něj omylem zavadili při psaní. A když už se tak stane, iPad Pro takové doteky (například dlaní) ignoruje. Problémem ale může být, že klávesnici chybí vrchní řada funkčních kláves. Existují zde sice konfigurovatelné klávesové zkratky, ovšem kdyby Apple přidal řadu s nastavením jasu, hlasitosti a třeba klávesu pro rychlé vytvoření screenshotu, bylo by to jistě pro nemalou část uživatelů příjemné. Zde však narážíme na již zmíněný problém s předsazením iPadu, nejsvrchnější řádek kláves by tak byl již velmi obtížně dosažitelný. Tak snad někdy příště.

Líbilo se nám skvělý zdvih

vcelku tiché psaní

regulovatelný jas podsvícení

špičkový touchpad s podporou gest

Nelíbilo se nám některé klávesy jsou menší

chybí funkční klávesy

Zkušenosti: i na delší práci

Magic Keyboard není nouzovým řešením, jde o alternativu k pohodlnější práci na MacBooku. Asi tak bych v krátkosti okomentoval zhruba 3týdenní testování. Některé klávesy jsou menší, touchpad není tak rozměrný, ale stále jsem schopen stejně kvalitní práce jako na MacBooku. Rychlost psaní (alespoň v mém případě) byla srovnatelná, jen vždy prvních pár úhozů je nutné si zvyknout, pokud jsem do té doby pracoval na MacBooku.

Velice oceňuji špičkový touchpad i podsvícené klávesy, naopak za největší problém jsem považoval úhel sklonu a ono dvojité ohnutí, kvůli tomu jsem hlavně ze začátku často narážel konečky prstů do spodní hrany iPadu. Ona předsazenost iPadu je v tomto ohledu problém. Velkou výhodou je, že i když s iPadem pracujete na klíně, klávesnice se nezahřívá. To určitě znáte z MacBooků, kdy spodek notebooku se během chvíle zahřeje natolik, že musíte pokračovat v práci na stole, tedy pokud nemáte stehna z ocele.

V této chvíli vás možná napadne, zda jsem měl někdy v průběhu psaní recenze chuť přejít na klasickou klávesnici na mém MacBooku Pro. Možná to někoho překvapí, ale neměl. Naopak, psaní na iPadu Pro s Magic Keyboard mě bavilo a nebýt onoho nevhodného sklonu a předsazení, považoval bych práci na Magic Keyboard za srovnatelně příjemnou. Takto jsem byl spokojen na zhruba 90 %, což však stále považuji za skvělé hodnocení.

Dostáváme se i k podpoře aplikací od vývojářů třetích stran. Je logické, že touchpad a další gesta fungují ve všech aplikací od Applu a také u většiny aplikací významných vývojářů, příkladem může být třeba Microsoft. Bohužel stále můžete narazit na takové, kde něco zkrátka nefunguje, většinou se však jedná o méně známé aplikace, které jste si například oblíbili v minulosti a nově na ně nedáte dopustit. Logické také je, že vývojáři, kteří nabízí placené aplikace, většinou zareagují svižněji než ti, kteří své aplikace dávají k dispozici zdarma.

Magnety jsou opravdu silné

Možná se závěrem hodí položit otázku, zda bych si Magic Keyboard vybral jako klávesnici na cesty. Zde už odpověď jednoznačná nebude. Například do vlaku nebo letadla bych ji nevyužil, už kvůli méně prostoru a obtížné manipulaci. Nejlépe se Magic Keyboard vyjímala na stole, kde nebyl problém ani omezený sklon iPadu. Při práci na klíně jsem již musel improvizovat, což nebylo vždy příjemné.

Vlastní baterii Magic Keyboard nemá.

Možná se ptáte, jak se podepíše používání Magic Keyboard na výdrži iPadu. Poměrně výrazně, bohužel. Klávesnice ujme iPadu zhruba 30 % baterie, což znamená, že finální výdrž se sníží zhruba o 1/3 toho, na co jste běžně zvyklí. Pokud si během dne odpustíte podsvícení klávesnice, úbytek není tak výrazný, při vypnutém podsvícení jsme pozorovali pokles baterie oproti normálu o zhruba 10 až 15 %, tedy zhruba poloviční. Výhodou také je, že pokud nabíjíte klávesnici přes její konektor, dochází ke stejně rychlému nabíjení iPadu, jako kdybyste jej nabíjeli přímo ze sítě. Vlastní baterii Magic Keyboard nemá.

Otázka na závěr: s jakým nejlevnějším iPadem se dá Apple Magic Keyboard používat? Ne, není to iPad Pro 11, ale iPad Air 4. generace. Zde je však třeba počítat s tím, že iPad Air má pouze jeden fotoaparát, průřez klávesnice tedy bude v případě iPadu Air „zbytečně“ velký. Apple však klávesnici koncipoval pro iPady Pro, takže majitelé iPadů Air se buď musí smířit, nebo se poohlédnout jinde.

Líbilo se nám dlouhodobě pohodlné řešení

podpora aplikací

Nelíbilo se nám předsazení

úbytek kapacity baterie

Závěr: drahá, ale skvělá

Magic Keyboard je jedinečná klávesnice, která je zkrátka příliš drahá na to, abych ji mohl doporučit každému. A i ti kteří finance neřeší, by si měli nákup promyslet. Na klávesnici se píše skvěle, je příkladně zpracovaná, touchpad je doslova fantastický a navíc i ochrání iPad jako takový, ovšem za 9 tisíc korun jde zkrátka o trochu drahý špás. Kdyby byla klávesnice bez kompromisů, cena by byla opodstatnitelná.

Ovšem ústupky tu jsou. Několikrát zmiňované předsazení je pro mě hlavní problém, a to nepatřím mezi ty, kteří mají „ruce jako lopaty“. Konkrétně úhel sklonu bude zřejmě hlavním kamenem úrazu, proto doporučuji klávesnici před nákupem vyzkoušet.

Možná se může zdát moje hodnocení příliš tvrdé, ovšem nijak nesráží kvality tohoto příslušenství, hodnocení navíc musí zohlednit poměrně vysokou cenu, kdy nejsou ústupky přípustné. Ve světe externích klávesnic pro Apple iPad Pro jde o etalon, ovšem ne bez chyb. Nákup doporučit mohu, ovšem s rozmyslem.