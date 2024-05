Samsung opět rýpe do Applu. „Nikdy bychom kreativitu nerozdrtili,“ zaříká se

Zatímco Apple na prohlášení a reklamy konkurence nikdy nereaguje, Samsung je pověstný tím, že si do Applu rád rýpne. Často je to přitom na úkor vlastní integrity, neboť například v minulosti kritizoval absenci 3,5mm jacku nebo naopak přítomnost výřezu v displeji, tedy prvky, které si zanedlouho poté sám osvojil. V rámci představení nových iPadů si zase nemohl odpustit reakci na reklamu „Crush!“, která evidentně vzbudila mnoho kritiky a Apple se kvůli ní dokonce omluvil, ačkoliv na ní osobně neshledávám nic pohoršujícího.

We would never crush creativity. #UnCrush pic.twitter.com/qvlUqbRlnE