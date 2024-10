Apple mění plány. O základní iPhony 16 údajně není velký zájem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Známý a dlouholetý analytik společnosti Apple, Ming-Chi Kuo, uvedl, že došlo ke snížení objednávek nových iPhonů 16 a 16 Plus, a to až o 10 milionů kusů, počítáno od současnosti do poloviny příštího roku. Očekává se, že během 4. čtvrtletí roku 2024 dosáhnou dodávky iPhonů 16 a 16 Plus 80 milionů kusů, což je o zhruba 4 miliony méně než původní odhady, a dokonce až o 11 milionů méně než v případě loňských modelů iPhone 15 a 15 Plus.

S postupujícím časem mají dodávky iPhonů 16 dále klesat. V prvním kvartálu roku 2025 se očekává 45 milionů kusů a ve 2. čtvrtletí pak 39 milionů kusů. Důvodem, podle Kua, může být i fakt, že výrobce spoléhá na Apple Intelligence, která však zatím mezi uživateli nevyvolává velký zájem.

Příští rok by mohl zájem zákazníků ovlivnit nový iPhone SE 4, o němž se diskutuje již déle než rok. Podle Kua má výroba tohoto modelu začít již v prosinci 2024, a do konce 1. čtvrtletí roku 2025 by se mělo vyrobit 8,6 milionů kusů.