iPhone 16 v populárním testu odolnosti dokázal, že má tuhý kořínek

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Letošní řada iPhonů 16 dorazila s vylepšeným sklem Ceramic Shield a chlubí se také důrazem na využití recyklovaných materiálů. Co se týče odolnosti, nabízí standardně všechny čtyři modely ochranu IP68, což běžně znamená test ponoření do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut. V případě Applu se však jedná o nadstandardních 6 metrů, čímž se mnoho výrobců pochlubit nemůže. Odolnost nového iPhonu 16 byla navíc nově otestována také na oblíbeném youtubovém kanálu JerryRigEverything.

V přiloženém videu můžeme zahlédnout, jak si nejnovější generace ochranného skla Ceramic Shield vede na Mohsově stupnici tvrdosti, přičemž k viditelnému poškrábání dochází až u sedmého stupně, což je pěkný výsledek. Za výrobou tohoto skla mimochodem stojí společnost Corning, která dodává ochranná skla také pro smartphony s Androidem a další elektroniku. Její skla však najdeme třeba také u některých automobilů, např. značky Jeep. Poškrábat samotný hliníkový rámeček iPhonu 16 je však logicky stejně snadné, jako tomu bylo dřív. Apple se nicméně chlubí tím, že 85 % hliníku v rámu je recyklovaného původu, lithium v baterii je recyklované z 95 % a kobalt v baterii je dokonce plně (100%) recyklovaný. Lze tedy předpokládat, že se brzy dočkáme prvních uhlíkově neutrálních iPhonů. Apple představil jako první uhlíkově neutrální produkt hodinky Apple Watch 9 a nyní je například uhlíkově neutrální rovněž nejnovější Mac mini.

Na zadní straně iPhonu 16 je zajímavé zmínit plastové krytí LED přisvícení, jinak je však skleněná a pokrytá stejným sklem Ceramic Shield jako displej. V kompletním testu iPhone 16 neunikl ani zkoušce ohněm, při které byla obrazovka vystavena plamínku plynového zapalovače. Telefon přitom zvládl i tento test velmi dobře a obrazovka (respektive pixely OLED panelu, které jsou po takovémto kousku zpravidla nenávratně zničeny) se nijak nezdeformovala. V rámci „standardizovaného“ testu ohnutí iPhone 16 také obstál na výbornou, i když je relativně snadné při každém testu vyvinout různou úroveň síly, a tak je nutné brát výsledek s rezervou. Křehčí by v tomto ohledu mohl být větší iPhone 16 Plus, i když i ten působí dostatečně robustně na to, aby podobný test zvládl bez úhony.