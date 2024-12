Čekáte na novou generaci nejlevnějšího iPadu? Připravte se minimálně na 3 novinky

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv má aktuální nabídka iPadů daleko do své původní jednoduchosti a tedy i přehlednosti, jejím základním pilířem je stále „základní“ iPad, který je aktuálně možné pořídit i u oficiálních prodejců zhruba za 9 tisíc korun. Jedná se o model z roku 2022, který je dostupný v 64GB a 256GB provedení. Lze si jej pořídit i s 5G konektivitou a chlubí se například 10,9" obrazovkou či stále solidně výkonným čipem A14 Bionic. Ačkoliv se u tohoto modelu již nepočítá s nasazením chystané Apple Intelligence, stále by měl většině uživatelů jako klasický tablet plně dostačovat. V rámci videohovorů pak potěší 12Mpx ultraširokoúhlá kamera s funkcí Central Stage (neboli centrováním záběru) a také možnost doplnit tablet o Apple Pencil 1. generace a Magic Keyboard. V příštím roce se každopádně počítá s tím, že tento model (kromě jiných produktů od Applu) dostane upgrade. Které tři novinky by měly být pro nadcházející generaci důležité?

Lepší výkon, konektivita i příslušenství

Lze očekávat, že cena bude stále nastavena příznivě, tedy okolo deseti tisíc korun. Jednou z velkých novinek má být přitom právě podpora Apple Intelligence, pravděpodobně spolu s nasazením čipu A18. Nedávno uvedený (nejnovější) iPad mini pak využívá k Apple Intelligence čip A17 Pro. U nového iPadu to tak bude znamenat možnost využívat integrované ChatGPT, Genmoji, vylepšenou Siri a další.

Další oblastí, která se spolu s novým čipem dočká vylepšení, by se měla stát konektivita. Lze předpokládat, že novinka bude podporovat Wi-Fi 6E, dokonce se podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg spekuluje i o Wi-Fi 7. Dále nebude chybět Bluetooth 5.3. Aktuální základní iPad zvládá Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2, tudíž ani v tomto případě konektivita není špatná, ale každé vylepšení přijde vhod.

Dokonce by měl být u tohoto základního iPadu použit také nový 5G modem od Applu, tvrdí redaktor agentury Bloomberg.

Pokud si pořídíte základní iPad, lze předpokládat, že vám až tolik nejde o co nejvyšší produktivitu a tablet nebudete využívat vyloženě jako pracovní zařízení. Přesto potěší zmínka o možnosti příchodu nové klávesnice Magic Keyboard. Nový základní iPad by tak mohl být ve spojení s klávesnicí schopnějším pracovním nástrojem. Minimálně by na něm mělo být pohodlnější tvořit texty.