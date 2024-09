Apple AirPods 4 s ANC jsou opomíjenou novinkou, přitom jsou naprosto skvělé

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Trochu opomíjená novinka z poslední keynote je nová generace Apple AirPods 4, nově dostupná ve variantě s ANC, včetně pouzdra, které podporuje bezdrátové nabíjení. Už teď mohu konstatovat, že jsou opomíjené naprosto neprávem, jsou totiž opravdu povedené.

Dvě verze, dvě ceny

Apple AirPods 3 se prodávaly ve dvou variantách – s pouzdrem bez a s podporou bezdrátového nabíjení, nově jde však Apple ještě dál. Opět nabízí dvě varianty, jedna zvládne bezdrátové nabíjení, druhá ne, obě varianty se však mohou nabíjet modernějším USB-C konektorem. To ale není vše, varianta, která nabízí bezdrátové nabíjení, má navíc i ANC, režim propustnosti a detekci konverzací, stejně tak i reproduktor přímo v pouzdru, který pomůže při hledání zapadlých sluchátek – vylepšení je tedy mnohem více.

Pokud vás zajímá cenový rozdíl, AirPods 4 s ANC vyjdou na 4 990 Kč, AirPods 4 bez ANC a bez pouzdra s možností bezdrátového nabíjení vyjdou na 3 690 Kč. Apple chválíme alespoň za to, že nedělá rozdíl, co se nového designu sluchátek týká, stejně tak i menší velikost pouzdra nabízejí obě varianty.

Design? Lépe padnou

Já osobně preferuji pecky namísto špuntů, ovšem bez mučení se přiznám, že AirPody 3. generace mi nevyhovovaly tak, jak bych si přál. V uších mě po určité době začaly tlačit, takže poslech více než hodinu či dvě začal být dosti nepříjemný. Důvodem bylo i to, že sluchátko bylo poměrně „tlusté“ a tvarem se více blížilo AirPods Pro, to jsou ale špunty. Zřejmě jsem nebyl jediný, protože se Apple rozhodl design sluchátek kompletně přepracovat. Nový design vychází dle slov Applu z datové sady, která pomocí vyspělých modelovacích nástrojů, jako je 3D fotogrammetrie a laserová topografie, přesně mapovala a analyzovala tvar tisíců uší a více než 50 milionů údajů. Zní to složitě, ovšem výsledek je fantastický – v uších mi AirPody 4. generace sedí opravdu luxusně, podobně, jako jsem dříve chválil drátová EarPods. Pokud máte, stejně jako já, rádi pecky, ale původní generace vám nevyhovovala, vyzkoušejte 4. generaci, rozdíl je totiž propastný.

I když se rozměry dle přímého srovnání liší jen nepatrně, právě ztenčení hodně pomohlo, do uší nová generace vklouzne o poznání pohodlněji a hlavně nikde netlačí, dokonce ani při delším poslechu. Chválím i zmenšení pouzdra, nově má rozměry 46,2 × 50,1 × 21,2 mm a hmotnost 34,7 gramů, což je posun oproti (MagSafe) pouzdru u 3. generace, které mělo rozměry 46,4 × 54,4 × 21,38 mm a hmotnost 37,91 gramů. Ne, nejde o závratné zmenšení, ale poznáte jej.

ANC funguje, hrají skvěle

Ne, AirPods 4. generace s ANC nejsou první pecky s ANC, už před několika lety tuto dovednost nabízela například FreeBuds 4. Od AirPods jsem očekával trochu více a byl jsem až překvapen, jak dobře může ANC u pecek fungovat – chvíli jsem doslova nevěřil vlastním uším. Na velmi kvalitní ANC si lze zvyknout velmi rychle, ten WOW efekt Apple stále umí, když chce. Ano, ANC u pecek nejde srovnávat s ANC u špuntů nebo u over-ear sluchátek, přesto jde o efekt, který funguje více než dobře, možná lépe, než byste čekali. ANC pomáhá i jinak – zatímco u 3. generace jsem zvyšoval hlasitost například na 70 %, abych přerazil hluk okolí, u nových AirPods vám bude stačit pro podobný efekt třeba jen 40–50% hlasitost, což je dobré pro baterii, ale i váš sluch.

V nastavení si můžete ANC přizpůsobit, buď můžete nastavit ANC, režim propustnosti, adaptivní režim, který reaguje na okolní podmínky, nebo ANC vypnout. Skvěle fungují i gesta hlavou, pokud například chcete přijmout hovor, stačí hlavou pohnout nahoru a dolů (jako vyjádření souhlasu), nebo do boku, kdy se hovor ukončí, tuto možnost lze samozřejmě prohodit – jen pozor, musíte mít aktivní oznámení příchozího hovoru skrze Siri. Dobře funguje i detekce konverzací, jakmile AirPody zaznamenají, že mluvíte, sníží hlasitost médií a omezí hluk na pozadí, navíc sepne režim propustnosti.

Kvalita zvuku je na úrovni, kterou byste očekávali, za mě jde rozhodně o jedny z nejlépe hrajících pecek dneška. Apple si vypomáhá inovovaným čipem H2, který se ve spojení s vylepšenými mikrofony stará i o mnohem lepší kvalitu hovorů, kdy sluchátka izolují okolní ruchy, včetně silného větru. Nechybí samozřejmě ani prostorový zvuk, pro který však budete potřebovat speciální obsah. Mrzí mě snad jen fakt, že skrze sluchátka nelze regulovat hlasitost, pomoci však může Siri.

Co se týká výdrže, s ANC můžete počítat se 4 hodinami, bez ANC s 5 hodinami, původní generace nabízela až 6 hodin. Souhrnná výdrž včetně pouzdra může dosáhnout na 20 hodin s ANC a na 30 hodin bez ANC, což je stejná hodnota, jako u původní generace. Za 5 minut se v nabíjecím pouzdře nabijí zhruba na hodinu poslechu nebo zhruba na 45 minut hovoru.

Ptejte se

Sluchátka v redakci i nadále testujeme, vy se tak můžete ptát na to, co vás zajímá.