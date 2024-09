Hrajeme si se „zakázanou“ Apple Intelligence: jak funguje retušování fotografií?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

I přesto, že Apple Intelligence prozatím není (a minimálně nějakou dobu nebude) dostupná pro obyvatele EU, aktivovat se vám ji podaří. Je samozřejmě nezbytné využít Apple Account s příslušnou oblastí, v tomto případě s oblastí USA, a Siri mít nastavenou na americkou angličtinu. Následně zažádáte o přístup do whitelistu, což v našem případě trvalo pár desítek minut. Možná se ptáte, k čemu všemu můžete Apple Intelligence aktuálně využít, pokud neovládáte angličtinu. Nebudeme vás napínat, aktuálně toho moc není.

Ano, bez angličtiny aktuálně Apple Intelligence téměř postrádá smysl. Její hlavní účel spočívá v práci s textem, kdy dokáže Apple Intelligence pomocí „Writing Tools“ sumarizovat, přepisovat a upravovat napsaný text. V rámci toho si Apple může pomoci i ChatGPT, pokud mu k tomu dá uživatel svolení. V aplikacích Poznámky a Telefon si uživatelé rovněž nově mohou nechat nahrát, přepsat a shrnout zvukové nahrávky. Všichni účastníci obdrží automatické upozornění o nahrávání hovoru v momentě, kdy se spustí. Po skončení telefonátu pak Apple Intelligence vygeneruje shrnutí klíčových informací, které během hovoru zazněly. Ano, správně tušíte, že s češtinou nepochodíte.

Clean Up jako ochutnávka

Apple Intelligence se integrovala do celého systému, tedy i do aplikace Fotky. V té nově můžete upravovat fotky pomocí nástroje „Clean Up“, který pomůže s odstraněním nežádoucích objektů z vašich fotografií. Celé to pochopitelně připomíná řešení, které známe už dlouhou dobu, například od Googlu.

Clean Up funguje vcelku jednoduše, je totiž integrován přímo do editoru fotografií. Vyberete tedy fotografii, u té vyberete možnost Edit a Clean Up se zobrazí hned na úvodní stránce. iPhone vás informuje, že pro odstranění objektu jej stačí „začmárat“ pomocí duhového nástroje. Aby vám iPhone rozhodování usnadnil, některé objekty sám označí a tím tak předem prozradí, s čím si jeho umělá inteligence pravděpodobně poradí. V našem případě jsme si vyzkoušeli vyretušovat objekty z několika fotografií a výsledky nebyly vůbec špatné – stále jde o beta verzi, na což je nutné myslet.

Na celou obrazovku Posuvník vpravo ukazuje upravenou fotografii, posuvník vlevo původní fotografii

Apple Intelligence si proklepneme důkladněji v následujících dnech, už nyní se můžete ptát na to, co zajímá právě vás.