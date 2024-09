Apple iPhone 16 Pro Max vypadá s tenčími rámečky perfektně, a co teprve ten výkon

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Právě dnes se začala prodávat valná většina novinek, které nám Apple ukázal na své poslední keynote, mezi nimi i to nejlepší, co aktuálně Apple na poli smartphonů nabízí – iPhone 16 Pro Max. Samozřejmě se tento zajímavý kousek a doposud ten nejlepší iPhone objevil i u nás v redakci, a tak je načase podívat se na první dojmy, které na nás zanechal.

Rámečky tenčí – vidíme a chválíme

iPhone 16 Pro Max jsme mohli srovnat s iPhonem 15 Pro Max a na první pohled je zřejmé, že se rámečky kolem displeje ztenčily. Ne výrazně, ale dost na to, abyste si toho všimli, a dost na to, aby nám to udělalo radost. Kromě tenčích rámečků tu máme mezigeneračně i o dvě desetiny větší panel. Přiznám se, že sám používám iPhone jako osobní telefon, a to právě 15 Pro Max, na velkou úhlopříčku jsem tedy zvyklý a vyhovuje mi. Ještě větší displej v případě 16 Pro Max je citelnou změnou a já budu ještě chvíli přemýšlet, zda je to výhoda, nebo naopak. Nakonec jsem doznal, že pokud nemám přímé srovnání, přijde mi displej nového iPhonu „hezky velký“, pokud srovnání mám a obě zařízení položím vedle sebe, preferoval bych původní úhlopříčku, samozřejmě s tenčími rámečky, aby tak celkové zařízení bylo menší.

Aby byl větší displej ještě lépe krytý, nasadil Apple na přední stranu nejnovější generaci Ceramic Shield ochranného skla. Jak odolné sklo ve skutečnosti bude, ukáže až čas, ale ani s původní generací Ceramic Shield jsem problém neměl – ochranné sklo jsem nalepil až zhruba po měsíci a do té doby se na displeji žádné škrábance neobjevily. Telefon přitom běžně nosím v tašce, která se svým obsahem často podobá tašce Hermiony Grangerové – je tam zkrátka všechno.

Ano, displej má tenčí rámečky a větší úhlopříčku, ovšem jinak Apple neexperimentoval – stále tu máme výrazný prvek v podobě Dynamic Islandu. Ten toho umí více než loni, ale stále ne tolik, abych si jej vyloženě oblíbil. Už teď se však šušká, že příští generace by mohla mít Dynamic Island menší, protože Apple lépe schová FaceID senzory a kameru, tak uvidíme. Maximální jas displeje 2 000 nitů zůstává stejný, minimem je nově 1 nit – večer tuto novinku při nákupech nového pouzdra z asijského tržiště jistě oceníte.

Co se týká konstrukce, Apple stále trvá na titanovém rámečku, na zádech se nachází matné texturované sklo. Nově se objevila barevná varianta „pouštní titan“, která nahrazuje modrý titan, jde o takovou náhradu za zlatý odstín. Dále v nabídce zůstává přírodní titan, černý titan a bílý titan. Pokud byste obě generace barev porovnali, zjistili byste, že se mírně liší. Přírodní titan je například světlejší, stejně tak bílý titan nemá lehký bronzový nádech, zadní strana také odráží o trochu více světla, stejně jako titanový rámeček. Tuto nepatrnou změnu vnímám pozitivně, nové odstíny působí dospělejším dojmem. Hmotnost narostla jen nepatrně, z 221 na 227 gramů, tloušťka je identická, šířka a výška se liší jen nepatrně, což je pozitivní zpráva.

A uvnitř se něco dělo? Ano, je to dělo

Ano, vše se samozřejmě točí kolem nového procesoru Apple A18 Pro, který je hnacím motorem Apple Intelligence. Bohužel, na tu si tuzemští zájemci (a nejen ti) musí prozatím nechat zajít chuť, ideálně prozatím zapomenout (vysíláme na vás Obliviate!, takže se tím nemusíte trápit). Pro Apple Intelligence je každopádně připraven i iPhone 15 Pro Max, protože i Apple A17 Pro je dostatečně výkonný na to, aby nálož AI dovedností obstaral, stejně tak nepřekvapí identická paměť RAM o kapacitě 8 GB. Absenci Apple Intelligence si každopádně vysvětlujeme tak, že obyvatelé EU jsou sami o sobě dostatečně inteligentní, takže umělá inteligence netřeba.

I bez Apple Intelligence je nový iPhone 16 Pro Max dělo, se kterým se dělo (a bude dít) mnohé. Zatím se můžete podívat na výkonnostní testy z Geekbench 6.

Vylepšení, která oceníte

Apple zapracoval i na nedostatcích původní generace a vzal to vcelku od podlahy. Líbí se nám nová vyšší rychlost nabíjení, a to jak toho drátového, tak bezdrátového. USB-C kabelem a s vhodným adaptérem nově dosáhnete na výkon až 45 W, MagSafe (s MagSafe nabíječkou druhé generace) pak na výkon 25 W. Nejsou to přelomové hodnoty, ale rozhodně nás potěšily, kupříkladu ani Samsung či Google na rychlejší nabíjení moc netlačí. Zatím je však nutné zmínit, že ona maximální rychlost nabíjení nemusí být trvalá, tedy po celou dobu nabíjení – už nyní pro vás tedy připravujeme test rychlosti nabíjení, jen musíme počkat, až se nám iPhone vybije, což díky lepší výdrži zabere ještě déle – výhoda pro vás, nevýhoda pro nás.

Velkou novinkou je nové tlačítko pro ovládání fotoaparátu a videokamery – je to jak hardwarové tlačítko, tak ale i tlakový senzor, podobně jako třeba trackpad u MacBooků má haptickou zpětnou vazbu, ale navíc jej můžete i mechanicky zmáčknout, což je zpočátku náročnější na odlišení, ale nakonec jsem si tento způsob oblíbibl. S novým tlačítkem můžete ovládat zoom, ale posunem po něm rovněž také režimy, například hloubku ostrosti a expozici. A ano, tlačítko bude fungovat i jako spoušť. Je tu však jedno velké ALE. Umístění tlačítka bude vyhovovat lidem s delšími prsty, protože se nachází dál, než bych já osobě preferoval. Ne, tohle z tiskových materiálů tolik patrné nebylo, realita mě bohužel dost zaskočila, trochu zklamala.

Milovníci videí jistě ocení možnost nahrávat 4K Dolby Vision při 120 FPS, k tomu se váží i vylepšené mikrofony – jsou celkem 4 a Apple slibuje studiovou kvalitu. Benefitem je potlačování šumu větru, čili kvalitnější video vynikne i po zvukové stránce – s již nahraným videem půjde dále experimentovat, měnit budete moci snímkovací frekvenci, ale díky funkci Audio Mix i zvýraznění hlasů.

Pokud pro vás video není, ale rádi fotíte, oceníte, že iPhone 16 Pro Max nově nabídne 48Mpx quad-pixel ultraširokoúhlý snímač, který by měl citelně vylepšit makrosnímky, ale i ultraširokoúhlé záběry jako takové, pomáhá tomu i nové antireflexní čočky. Přiznám se, že právě vylepšený ultraširokoúhlý snímač považuji za jedno z největších a (mnou) nejočekávanějších vylepšení, kvality původního snímače jsem koneckonců kritizoval i v recenzi 15 Pro Max z loňského roku.

Vylepšením prošel i samotný systém. O iOS 18 jste toho zřejmě slyšeli již mnoho, a tak jsme se rozhodli představit vám pár funkcí, které možná neznáte:

Sledování očí: pokud máte iPhone s čipsetem Apple A12 a vyšším, můžete ovládat iPhone pouze očima. Stačí v Nastavení > Zpřístupnění > Sledování očí zapnout funkci Sledování očí. iPhone vás provede úvodním nastavením, kdy se po určitou dobu díváte na barevná kolečka přímo na displeji. Poté již můžete libovolně procházet systém pouze vaším pohledem. Pokud si přejte položku vybrat, stačí se na ní zadívat a počkat.

pokud máte iPhone s čipsetem Apple A12 a vyšším, můžete ovládat iPhone pouze očima. Stačí v Nastavení Zpřístupnění Sledování očí zapnout funkci Sledování očí. iPhone vás provede úvodním nastavením, kdy se po určitou dobu díváte na barevná kolečka přímo na displeji. Poté již můžete libovolně procházet systém pouze vaším pohledem. Pokud si přejte položku vybrat, stačí se na ní zadívat a počkat. Reakce na zprávy: to že můžete zprávu naplánovat (hurá) už zřejmě víte, ale věděli jste, že nově můžete zareagovat na iMessages pomocí libovolného emotikonu? Ano, původní omezená nabídka dostala pořádný „boost“.

to že můžete zprávu naplánovat (hurá) už zřejmě víte, ale věděli jste, že nově můžete zareagovat na iMessages pomocí libovolného emotikonu? Ano, původní omezená nabídka dostala pořádný „boost“. Zkratky na zamčené obrazovce: svítila a fotoaparát? Nuda. Díky iOS si můžete změnit i dvojici rychlých zástupců na zamčené obrazovce. TIP: zástupce fotoaparátu můžete změnit rovnou, dále se totiž otevře pomocí swipnutí zprava doleva.

Čekáte na RCS, tedy elegantnější formu textové a obrázkové komunikace mezi Androidy a iPhony? Ano, v rámci iOS 18 je tato funkce již ukrytá, ale nezáleží pouze na iOS 18, nebo vašem iPhonu, nejdříve musí tuzemští operátoři získat od Applu schválení, a to může chvíli trvat.

Ceny? Stejné? Wow!

Plíživé zdražování všech nových generací svých telefonů započal jako tradici Apple, konkurence se poté ráda přidala, ale poslední roky se zdá, že tuto taktiku nahradil za taktiku „udržíme cenu zuby nehty“. Loňské iPhony Pro byly levnější než generace před dvěma lety, loňské iPhony nejsou levnější, ale ani dražší – a to ani o pomyslnou korunu. Chválíme! Nový iPhone 16 Pro Max pořídíte za 35 990 Kč, pokud preferujete 256GB variantu, za dvojnásobné úložiště zaplatíte 41 990 Kč, 1TB varianta vyjde na hromadu peněz. Konkrétně tedy na 47 990 hromad peněz.