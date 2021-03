Aplikace Záchranka slaví 5. narozeniny. Chlubí se 1,5 miliónem uživatelů

Fotografie: Záchranka

10. března 2021 uplyne 5 let od vydání jedné z nejužitečnějších aplikací, kterou můžete ve svém telefonu mít. Na mysli máme samozřejmě aplikaci Záchranka, která dokáže velmi snadno zachránit život a přivolat pomoc v nouzi. U příležitosti 5. výročí vydání aplikace se podařilo překonat metu 1,5 miliónu uživatelů, aktuálně jich je v České republice celkem 1 545 385.

Každý den volá o pomoc z aplikace na 60 lidí v nouzi, v celkovém součtu je to od roku 2016 už více než 64 000 volání z aplikace Záchranka. Push notifikace systému varovných upozornění spojených s pandemií COVID-19 odebírá v Česku již 850 000 lidí. Aplikace tak v současné době představuje rychlý a efektivní nástroj šíření aktuálních protiepidemických opatření na významnou část populace. Aplikace se během uplynulých let postupně vyvíjela. V roce 2017 přibyl například seznam lékáren s pohotovostí, o rok později se připojila Horská služba a aplikace expandovala do sousedního Rakouska a Slovenska. Předloni se v aplikaci objevila funkce Varovných upozornění a loni se dostupnost aplikace rozšířila o Maďarsko. Vývojáři navíc nehodlají zahálet ani letos.

Do modulu Horské služby v aplikaci Záchranka hodlají vývojáři přidat varování a výstrahy (počasí apod.), lavinové předpovědi a elektronickou knihu vycházek. Díky elektronické knize vycházek bude možné do aplikace Záchranka zadat svou trasu a dané turistické cíle konkrétního dne. V případě, kdy se nevrátíte v nastavené době a vaši bezpečnost nepotvrdí ani avizovaná blízká osoba, bude zaslána notifikace dispečerovi horské služby dané oblasti. Horská služba tak bude mít vodítko, kde ztraceného turistu nebo lyžaře hledat.