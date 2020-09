Lidl uvádí digitální zákaznickou kartu. Přinese nejen výhodnější ceny

Fotografie: lidl.cz

Zákazníci mají možnost se rychle a snadno registrovat online, a získat tak vlastní kartu Lidl Plus prakticky ihned, jak se uvádí v tiskové zprávě. Karta Lidl Plus má podobu unikátního QR kódu, který v průběhu markování zboží stačí přiložit ke speciálnímu skeneru a okamžitě tak čerpat výhody.

Přinášíme zákazníkům zásadní novinku! Moderní koncept digitální karty Lidl Plus poskytne zákazníkům mnoho výhodných cen, ale také slevových kupónů a spoustu zábavy. Vhod přijdou i další užitečné funkce. Jednou z nich je uložení účtenek pro případné vrácení zboží. pic.twitter.com/J4A9M4PQsQ — Lidl ČR (@lidlcz) September 17, 2020

„Ty spočívají v zajímavých Lidl Plus cenách, exkluzivních slevových kuponech i aktuálních letácích, které se mění každý týden,“ upřesňuje jednatel společnosti Lidl Michal Farník. V aplikaci nechybí ani elektronické opisy papírových účtenek, které zákazníci určitě rádi využijí. „Účtenky zůstanou trvale uložené v historii nákupů a výrazně tak usnadní reklamaci nebo vracení zakoupeného zboží,“ popisuje Michal Farník.

Spuštěním programu Lidl Plus ale vše teprve začíná. Postupně budou totiž přibývat nové funkcionality, které registrovaným zákazníkům přinesou další výhody a zpříjemní jejich nakupování.Všichni registrovaní uživatelé mají kromě standardního cenového zvýhodnění k dispozici také exkluzivní slevové kupony, jejichž účelem je poskytnout zákazníkům nabídku přesně na míru podle jejich preferencí. Kupóny je možné v aplikaci libovolně aktivovat/deaktivovat, a zvolit tak jejich platnost i segment nabídky.

„Cílem programu je nabídnout zákazníkovi rychlý přístup ke všemu, co jej skutečně zajímá a nezatěžovat jej další reklamou,“ přibližuje Michal Farník. Kromě praktických funkcí, jako je například navigace do kterékoliv prodejny Lidlu, nabízí aplikace Lidl Plus i zábavné prvky. Za každý nákup obdrží zákazníci například stírací los, v budoucnosti se také mohou těšit na soutěže o exkluzivní ceny. Vývojem loajalitního programu se Lidl intenzivně zabývá již déle než dva roky tak, aby nešlo jen o projekt další plastové karty v řadě, ale o inovativní přístup a širší záměr.

V současné době je Lidl Plus aktivní ve 12 zemích Evropy (Rakousko, Španělsko, Dánsko, Polsko, Německo, Nizozemí, Slovensko, Belgie, Lucembursko, Finsko, Velká Británie a Irsko) a ve všech těchto zemích mohou se svou digitální kartou nakupovat levněji i čeští zákazníci. V programu je registrováno již více než 10 milionů uživatelů a jejich počet s přibývající expanzí do dalších zemí neustále stoupá.

Stáhnout Lidl Plus