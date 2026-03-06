Android nebo iOS? O volbě operačního systému v Česku rozhoduje hlavně zvyk

Při nákupu nového chytrého telefonu hrají klíčovou roli především uživatelské návyky, pořizovací cena a intuitivní ovládání. Otázka kybernetické bezpečnosti zůstává pro většinu českých uživatelů druhořadá. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti ESET, který byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos. Tři čtvrtiny Čechů kvůli vyššímu zabezpečení o změně operačního systému vůbec neuvažují a dvě pětiny respondentů přiznávají, že netuší, která ze dvou dominantních platforem nabízí lepší ochranu dat.
Na tuzemském trhu má každopádně jasnou převahu Android, který využívají tři čtvrtiny dotázaných. K této platformě inklinují častěji muži, lidé starší 40 let a uživatelé se základním vzděláním či výučním listem. Naopak iPhony vlastní čtvrtina české populace. Jejich typickými uživateli jsou lidé ve věku 18 až 30 let, s vyšším vzděláním a mírnou převahu zde mají ženy. Výraznou baštou značky Apple je Praha, kde iPhony využívají téměř dvě pětiny (39 %) všech tamních uživatelů. Zajímavé výsledky pak přineslo i srovnání vnímání bezpečnosti obou systémů. Přestože byl iOS kvůli své uzavřené architektuře historicky považován za bezpečnější, myslí si to o něm pouze třetina dotázaných (převážně samotní majitelé iPhonů). Androidu přisuzuje vyšší bezpečnost 28 % respondentů. Nejvýraznějším zjištěním je však skutečnost, že 40 % lidí vůbec neví, který systém je z hlediska ochrany dat spolehlivější.
Pokud už lidé uvažují o výměně telefonu, motivují je k tomu praktické a ekonomické faktory. Mezi hlavní impulsy patří cena zařízení (38 %), výdrž baterie (35 %) a celkový výkon operačního systému (28 %). „Operační systém telefonu hraje nejen v jeho fungování, ale i v zabezpečení našich dat a soukromí klíčovou roli, kterou by uživatelé a uživatelky neměli přehlédnout. Souvisí s ním celá řada dalších bezpečnostních oblastí – jak rychle a pravidelně dostává naše zařízení bezpečnostní aktualizace, jak jsou kontrolovány aplikace a jak dobře telefon jako celek odolává následným útokům,“ doplňuje Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce společnosti ESET.
Tradiční rozdíl mezi oběma platformami přitom spočíval zejména v míře jejich otevřenosti. Zatímco Android dlouhodobě umožňuje instalaci softwaru ze zdrojů třetích stran, iOS si udržoval striktní kontrolu. To se však mění v souvislosti s evropským Aktem o digitálních trzích (DMA). Apple musí nově v zemích Evropské unie umožnit instalaci aplikací z alternativních obchodů a využívání jiných platebních bran či prohlížečů. Čeští uživatelé jsou však vůči těmto legislativním změnám spíše neteční. Pouze 14 % dotázaných o novinkách spojených s DMA slyšelo a rozumí jim. Přibližně pětina lidí (18 %) pak možnost stahovat aplikace mimo oficiální App Store striktně odmítá kvůli obavám z bezpečnostních rizik. Naopak 11 % respondentů tato novinka láká a dalších 16 % plánuje vyčkat, až se alternativní distribuce ukáže jako bezpečná.