mobilenet.cz na sociálních sítích

Android nebo iOS? O volbě operačního systému v Česku rozhoduje hlavně zvyk

Marek Vacovský
Android nebo iOS? O volbě operačního systému v Česku rozhoduje hlavně zvyk
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Zvyk, cena a snadné ovládání jsou pro Čechy hlavními kritérii při výběru chytrého telefonu
  • Tři čtvrtiny tuzemských uživatelů preferují platformu Android, iPhony s iOS dominují především u mladší generace a v hlavním městě

Při nákupu nového chytrého telefonu hrají klíčovou roli především uživatelské návyky, pořizovací cena a intuitivní ovládání. Otázka kybernetické bezpečnosti zůstává pro většinu českých uživatelů druhořadá. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti ESET, který byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos. Tři čtvrtiny Čechů kvůli vyššímu zabezpečení o změně operačního systému vůbec neuvažují a dvě pětiny respondentů přiznávají, že netuší, která ze dvou dominantních platforem nabízí lepší ochranu dat.

Google testuje funkci, která zrychlí nabíjení všech telefonů s Androidem
Přečtěte si také

Google testuje funkci, která zrychlí nabíjení všech telefonů s Androidem

Na tuzemském trhu má každopádně jasnou převahu Android, který využívají tři čtvrtiny dotázaných. K této platformě inklinují častěji muži, lidé starší 40 let a uživatelé se základním vzděláním či výučním listem. Naopak iPhony vlastní čtvrtina české populace. Jejich typickými uživateli jsou lidé ve věku 18 až 30 let, s vyšším vzděláním a mírnou převahu zde mají ženy. Výraznou baštou značky Apple je Praha, kde iPhony využívají téměř dvě pětiny (39 %) všech tamních uživatelů. Zajímavé výsledky pak přineslo i srovnání vnímání bezpečnosti obou systémů. Přestože byl iOS kvůli své uzavřené architektuře historicky považován za bezpečnější, myslí si to o něm pouze třetina dotázaných (převážně samotní majitelé iPhonů). Androidu přisuzuje vyšší bezpečnost 28 % respondentů. Nejvýraznějším zjištěním je však skutečnost, že 40 % lidí vůbec neví, který systém je z hlediska ochrany dat spolehlivější.

Pokud už lidé uvažují o výměně telefonu, motivují je k tomu praktické a ekonomické faktory. Mezi hlavní impulsy patří cena zařízení (38 %), výdrž baterie (35 %) a celkový výkon operačního systému (28 %). „Operační systém telefonu hraje nejen v jeho fungování, ale i v zabezpečení našich dat a soukromí klíčovou roli, kterou by uživatelé a uživatelky neměli přehlédnout. Souvisí s ním celá řada dalších bezpečnostních oblastí – jak rychle a pravidelně dostává naše zařízení bezpečnostní aktualizace, jak jsou kontrolovány aplikace a jak dobře telefon jako celek odolává následným útokům,“ doplňuje Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce společnosti ESET.

Máte starší iPhone? Apple pro ně vydal aktualizaci, kterou byste doopravdy měli mít
Přečtěte si také

Máte starší iPhone? Apple pro ně vydal aktualizaci, kterou byste doopravdy měli mít

Tradiční rozdíl mezi oběma platformami přitom spočíval zejména v míře jejich otevřenosti. Zatímco Android dlouhodobě umožňuje instalaci softwaru ze zdrojů třetích stran, iOS si udržoval striktní kontrolu. To se však mění v souvislosti s evropským Aktem o digitálních trzích (DMA). Apple musí nově v zemích Evropské unie umožnit instalaci aplikací z alternativních obchodů a využívání jiných platebních bran či prohlížečů. Čeští uživatelé jsou však vůči těmto legislativním změnám spíše neteční. Pouze 14 % dotázaných o novinkách spojených s DMA slyšelo a rozumí jim. Přibližně pětina lidí (18 %) pak možnost stahovat aplikace mimo oficiální App Store striktně odmítá kvůli obavám z bezpečnostních rizik. Naopak 11 % respondentů tato novinka láká a dalších 16 % plánuje vyčkat, až se alternativní distribuce ukáže jako bezpečná.

tisková zpráva, , ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze