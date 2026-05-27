Podle průzkumu TrendForce zvoní levným mobilům hrana

Globální trh s chytrými telefony vstupuje do turbulentního období. Podle nejnovějších dat analytické společnosti TrendForce (viz trendforce.com) totiž dosáhla celosvětová produkce v prvním kvartálu letošního roku přibližně 284 milionů jednotek, což představuje meziroční pokles o 1,7 %. Ačkoliv ceny paměťových čipů prudce rostou již od druhé poloviny loňského roku, plný dopad na výrobní linky se v prvních třech měsících ještě neprojevil. Výrobci totiž těžili z dřívějších zásob levnějších komponent a poptávku krátkodobě podrželi i samotní spotřebitelé, kteří nakupovali v očekávání budoucího zdražování.
Zásoby levných pamětí se však vyčerpaly. Vzhledem k tomu, že neustálé zdražování vstupů drasticky ukrajuje ziskové marže, většina značek začala pro druhé čtvrtletí výrazně upravovat své plány směrem dolů. Celoroční výhled TrendForce predikuje pokles produkce o přibližně 16,2 % na celkových 1,051 miliardy smartphonů. Pokud navíc ceny pamětí zůstanou vysoko a firmy budou nuceny opakovaně zdražovat koncová zařízení, může být finální propad ještě hlubší.
Strategie výrobců se v době krize zásadně rozcházejí. Výhodu mají značky se silnou pozicí v prémiovém segmentu a robustním finančním zázemím, které se snaží situace využít k posílení tržního podílu. Jedničkou trhu zůstal v prvním kvartálu Samsung s produkcí 62,6 milionu kusů (mezičtvrtletní nárůst o 7,6 %, meziročně o 2,3 %). Jihokorejskému gigantovi pomohlo předzásobení pro novou vlajkovou řadu Galaxy S. Ačkoliv je Samsung díky podpoře celé skupiny a silnému prémiovému portfoliu v dobré pozici, slabým místem zůstává jeho velká závislost na levnějších modelech, kde spotřebitelský apetit chladne.
Na druhém místě se umístil Apple, který vyprodukoval zhruba 60,2 milionu iPhonů, což znamená výrazný meziroční skok o 19,7 %. Vedle náběhu standardních modelů k tomu přispělo i uvedení iPhonu 17e. Apple má ze všech nejlepší pozici pro absorbování vyšších nákladů bez ztráty ziskovosti. Místo defenzivy se tak soustředí na získávání nových zákazníků, které v budoucnu zpeněží skrze opakující se příjmy ze služeb a softwaru. Zcela odlišný přístup zvolili velcí čínští producenti, u kterých se naplno projevily sezónní poklesy i tlak na marže. Oppo vyprodukovalo 29,5 milionu kusů, Xiaomi 26 milionů a Vivo 22 milionů jednotek, což tyto značky řadí na třetí až páté místo na světě.
Po letech agresivního růstu tržního podílu nyní tito výrobci čelí drahým pamětem a rostoucí konkurenci ze strany domácího Huawei. Jejich produkční plány pro zbytek roku jsou zatíženy velkou nejistotou a pokud nákladové tlaky nepovolí, budou muset své objemy dále škrtat, aby vůbec udrželi profitabilitu. Na šesté pozici každopádně skončil holding Transsion s produkcí 19,8 milionu kusů, čímž víceméně dorovnal loňský výsledek. Tento výrobce je ale vůči paměťovému supercyklu extrémně zranitelný, protože jeho portfolio tvoří primárně levné telefony s minimální marží. Určitou nadějí pro něj zůstává stabilní poptávka na rozvíjejících se trzích. Pokud navíc konkurenti jako Xiaomi omezí výrobu svých nejlevnějších modelů, Transsion by mohl absorbovat zbylou poptávku v cenově nejcitlivějších regionech.