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Podle průzkumu TrendForce zvoní levným mobilům hrana

Marek Vacovský
Podle průzkumu TrendForce zvoní levným mobilům hrana
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Globální produkce smartphonů v prvním čtvrtletí roku 2026 klesla meziročně o 1,7 % na 284 milionů kusů, přičemž tvrdší dopad krize oddálily doprodeje starších zásob komponent
  • Analytici z TrendForce odhadují, že kvůli raketovému růstu cen paměťových čipů klesne celoroční produkce o 16,2 % na 1,051 miliardy zařízení
  • Zatímco giganti Apple a Samsung dokážou drahé komponenty absorbovat a plánují růst, čínští dravci jako Xiaomi, Oppo či Vivo raději brzdí výrobu, aby si udrželi marže

Globální trh s chytrými telefony vstupuje do turbulentního období. Podle nejnovějších dat analytické společnosti TrendForce (viz trendforce.com) totiž dosáhla celosvětová produkce v prvním kvartálu letošního roku přibližně 284 milionů jednotek, což představuje meziroční pokles o 1,7 %. Ačkoliv ceny paměťových čipů prudce rostou již od druhé poloviny loňského roku, plný dopad na výrobní linky se v prvních třech měsících ještě neprojevil. Výrobci totiž těžili z dřívějších zásob levnějších komponent a poptávku krátkodobě podrželi i samotní spotřebitelé, kteří nakupovali v očekávání budoucího zdražování.


Zásoby levných pamětí se však vyčerpaly. Vzhledem k tomu, že neustálé zdražování vstupů drasticky ukrajuje ziskové marže, většina značek začala pro druhé čtvrtletí výrazně upravovat své plány směrem dolů. Celoroční výhled TrendForce predikuje pokles produkce o přibližně 16,2 % na celkových 1,051 miliardy smartphonů. Pokud navíc ceny pamětí zůstanou vysoko a firmy budou nuceny opakovaně zdražovat koncová zařízení, může být finální propad ještě hlubší.

Strategie výrobců se v době krize zásadně rozcházejí. Výhodu mají značky se silnou pozicí v prémiovém segmentu a robustním finančním zázemím, které se snaží situace využít k posílení tržního podílu. Jedničkou trhu zůstal v prvním kvartálu Samsung s produkcí 62,6 milionu kusů (mezičtvrtletní nárůst o 7,6 %, meziročně o 2,3 %). Jihokorejskému gigantovi pomohlo předzásobení pro novou vlajkovou řadu Galaxy S. Ačkoliv je Samsung díky podpoře celé skupiny a silnému prémiovému portfoliu v dobré pozici, slabým místem zůstává jeho velká závislost na levnějších modelech, kde spotřebitelský apetit chladne.

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Na druhém místě se umístil Apple, který vyprodukoval zhruba 60,2 milionu iPhonů, což znamená výrazný meziroční skok o 19,7 %. Vedle náběhu standardních modelů k tomu přispělo i uvedení iPhonu 17e. Apple má ze všech nejlepší pozici pro absorbování vyšších nákladů bez ztráty ziskovosti. Místo defenzivy se tak soustředí na získávání nových zákazníků, které v budoucnu zpeněží skrze opakující se příjmy ze služeb a softwaru. Zcela odlišný přístup zvolili velcí čínští producenti, u kterých se naplno projevily sezónní poklesy i tlak na marže. Oppo vyprodukovalo 29,5 milionu kusů, Xiaomi 26 milionů a Vivo 22 milionů jednotek, což tyto značky řadí na třetí až páté místo na světě.

Po letech agresivního růstu tržního podílu nyní tito výrobci čelí drahým pamětem a rostoucí konkurenci ze strany domácího Huawei. Jejich produkční plány pro zbytek roku jsou zatíženy velkou nejistotou a pokud nákladové tlaky nepovolí, budou muset své objemy dále škrtat, aby vůbec udrželi profitabilitu. Na šesté pozici každopádně skončil holding Transsion s produkcí 19,8 milionu kusů, čímž víceméně dorovnal loňský výsledek. Tento výrobce je ale vůči paměťovému supercyklu extrémně zranitelný, protože jeho portfolio tvoří primárně levné telefony s minimální marží. Určitou nadějí pro něj zůstává stabilní poptávka na rozvíjejících se trzích. Pokud navíc konkurenti jako Xiaomi omezí výrobu svých nejlevnějších modelů, Transsion by mohl absorbovat zbylou poptávku v cenově nejcitlivějších regionech.

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