Aplikace Záchranka má novou funkci. Dohlédne na vás Patron

Fotografie: Záchranka

Od vydání aplikace Záchranka uplyne v březnu příštího roku už 9 let. Nadále je aktivně využívána, dokonce více než 3 miliony uživatelů. Současně se stále pracuje na jejím vývoji a přibývají velice praktické funkce, které v krajním případě mohou značnou měrou přispět k záchraně života.

Nejnověji se v aplikaci objevuje funkce zvaná Patron. A jak správně tušíte, snaží se dostát svému pojmenování tím, že se pokusí zajistit, abyste ani v odlehlých horských oblastech nikdy nebyli zcela sami. Tato funkce vás bude po vámi určenou dobu přesně lokalizovat. Tyto údaje budou přístupné pouze záchranným složkám a kontaktům, které si sami před zapnutím Patrona nastavíte. Nedochází k ukládání těchto dat, neboť se smažou v momentě, kdy Patrona deaktivujete.

Funkce má skutečné využití pro případy, kdy se vydáte na náročnější túru do hor či neznámých míst, avšak současně nechcete podcenit jistá rizika. Pakliže by se vám stal jakýkoliv úraz a vy byste si již nemohli přivolat pomoc, budou vaši blízcí vědět, kde přesně jste, a totéž následně zjistí i záchranné složky. Primárně je Patron určen do horských oblastí, kde spolupracuje s Horskou službou, ale funguje kdekoliv na území České republiky, Slovenska a Rakouska.