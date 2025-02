Android 16 se blíží, Google uvádí druhou betu

Google oznámil, že aktuálně již nabízí testerům druhou veřejnou beta verzi Androidu 16 pro zařízení Pixel. Aktualizace vylepšuje několik problémů prvního vydání, včetně fotoaparátu, výkonu a kompatibility.

Android 16 Beta 2 is here! 🚀



Pro camera features like hybrid auto-exposure and precise color adjustments, UltraHDR image updates, new AGSL effects, and more. Make sure to test against the latest behavior changes! → https://t.co/DnathOuqg2#Android16 pic.twitter.com/C7YjKlcf26