Alza radí, jak se připravit na práci z domova. Notebook pronajme i na čtyři měsíce

Fotografie: mobilenet.cz

V souvislosti s aktuální bezpečnostní situací ohledně koronaviru roste poptávka po noteboocích a počítačích. Jednička ne českém e-commerce trhu, Alza.cz, tak přichází s jednoduchým a rychlým řešením pro firmy i jednotlivce, jak se v rámci prevence připravit na práci z domova.

„Již od prosince 2019 se znepokojením sledujeme vývoj situace. Původně se naše obavy týkaly možného narušení dodávek IT a elektroniky do České republiky. V tomto kontextu jsme významně navýšili skladové zásoby tak, abychom byli schopni přečkat případné výpadky v zásobování, ke kterému zcela jistě dojde v průběhu Q2/2020,“ uvedl obchodní ředitel Petr Bena a doplnil: „V posledních dnech se naše pozornost přesunula na možný dopad situace přímo na naše zákazníky, a to jak z řad firem, tak jednotlivců. Již dnes jsou tisíce lidí v domácí karanténě, v drtivé většině případů bez příznaků nemoci a schopni normálně pracovat. Často ale nejsou vybaveni pro práci z domova.“

Firmy zpravidla řeší problém s rychlostí dodání nebo nemají dostatek prostředků pro náhlé investice. Navíc v tuto chvíli není možné predikovat, zda potřeba výpočetní techniky bude stálá, nebo půjde o krátkodobou potřebu v řádu několika měsíců. Proto Alza přichází s pomocí a pro firmy i jednotlivce sestavila nabídku pro práci z domova. Ta spočívá v zajímavých možnostech financování nebo připraveném výběru modelů notebooků, monitorů, klávesnic a myší.

Služba Alza NEO (pro firmy i jednotlivce), jež nabízí pronájem produktů (notebook/PC/mobilní telefon), je v souvislosti s aktuální situací mimořádně zkrácena na 4 měsíce (z původních minimálně 18 měsíců), a to za jednorázový poplatek ve výši dvou měsíčních nájemných navíc, nebo na 8 měsíců s jedním měsíčním nájemným navíc. Uživatelé služby však mohou reagovat flexibilně na své potřeby a v průběhu pronájmu si produkty ponechat až do běžných 18 měsíců u notebooků či 6 měsíců u mobilních telefonů. Alza tedy ponechá zcela na zákaznících, jak se rozhodnou, a toto rozhodnutí není potřeba učinit dopředu, nýbrž dle vývoje situace a jejich potřeb. Všechny notebooky jsou v nabídce včetně Office 365 a MS Teams v ceně pronájmu, zaměstnanec tedy může rovnou začít pracovat.

Pro jednotlivce je sestaven praktický výběr atraktivních modelů notebooků, monitorů, klávesnic a myší. Pro firmy je připraven výběr z 800 produktů, stačí se zaregistrovat (případně přihlásit ke svému B2B účtu) na Alza.cz.

Firma dále připomíná unikátní službu Třetinka. Po zaplacení jedné třetiny prodejní ceny má zákazník vybraný notebook u sebe, může pracovat z domova a pobírat plný plat. Následně má 3 měsíce na doplacení zbývajících 2/3 ceny a to zcela bezúročně. Obdobně zajímavou možností financování je nákup na splátky, který Alza nabízí na téměř veškerý sortiment s hodnotou nad 2 000 Kč, tedy i na všechny notebooky a monitory.