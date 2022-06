Alza se vrací na srovnávač cen Heuréka

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Před šesti lety došlo k roztržce mezi největším e-shopem Alza.cz a předním srovnávačem cen Heureka.cz. Podle zástupců internetového obchodu bylo na vině propojení provozovatelů srovnávače s jinými internetovými obchody, které tak získaly konkurenční výhodu. Podle jiných prostě e-shop nechtěl zdůrazňovat, že jeho nabídka obecně nepatří mezi nejnižší.

Vznikaly různé postupy, jak tento nedostatek obejít, například doplněk pro prohlížeče, který danou stránku upravil. To všechno je teď minulostí, jak oznámila Alza.cz v tiskové zprávě, „důvody nyní pominuly, což vytvořilo prostor pro návrat. E-shop navíc s cenovými srovnávači běžně spolupracuje jak v zahraničí, tak v Česku. Opětovnou spoluprací s Heureka.cz chce Alza podpořit svou novou cenovou strategii. Je to jen jeden z palety kroků, které v tomto směru e-shop od začátku roku učinil s cílem poskytovat zákazníkům za jejich peníze co nejvyšší hodnotu.“

„Návrat Alzy je jasným potvrzením toho, že pro e-shopy je Heureka významným zdrojem zákazníků a kvalitních konverzí. Heureka dávno není jen výkonnostním kanálem, e-shopům dodáváme pokročilé nástroje, které jim pomáhají prodávat po celé Evropě. Heureka je nezávislý nákupní rádce a cenový srovnávač a díky tomuto spojení budou mít zákazníci na jednom místě ucelený přehled o nabídkách na českém trhu,“ komentoval obnovení spolupráce Jan Mayer, ředitel Heureka CZ/SK.