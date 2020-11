Doručení telefonu 20 minut po objednání v e-shopu? Díky Alze a Liftagu realita

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Alza.cz díky své spolupráci s logistickou platformou Liftago dokázala zásadně zlepšit rychlost a přesnost doručování. Kombinace historicky nejvyšší skladové zásoby na pobočkách s rychlostí přistavení vozů umožnila v září zkrátit čas doručení u sta nejrychlejších zásilek v Praze na průměrných 33 minut. O tom, že rychlost je pro zákazníky důležitější než kdy jindy, svědčí to, že jich tuto službu využilo již více než 50 tisíc. Obě firmy proto chtějí společné rychlé doručení zpřístupnit dalším a rozšiřují svou spolupráci o Pardubice a Hradec Králové na celkových 12 měst.

Pro nejrychlejší kupující nové řady telefonů #iPhone12 jsme ve spolupráci s @Liftago připravili opravdu expresní doručení. Doma si své telefony převzali přesně v okamžik, kdy oficiálně začal jejich prodej v České republice. pic.twitter.com/etRHC0kwY7 — Alza.cz (@Alzacz) October 23, 2020

„Za více než 25 let svého působení na trhu se Alza stala uznávaným inovátorem na poli evropské e-commerce a neustále se snaží vylepšovat své služby, včetně rychlosti a kvality doručení,“ uvedl Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz. „V Praze je díky spolupráci s Liftagem naše zboží dostupné zákazníkům v podstatě 24 hodin denně do 60 minut od objednání. Daří se nám ale doručovat i za 20 minut. V ostatních městech nám kooperace zase umožňuje doručovat i o víkendech,“ doplnil. Firma tak udělala další krok v naplňování své vize „objednání myšlenkou, doručení teleportem.“ Nejnovějším příkladem přínosu pro zákazníky je doručení předobjednaných telefonů iPhone 12, kdy je první z nich drželi v rukou již pět minut po oficiálním zahájení prodeje v České republice. Obě firmy nyní společně pracují na rozšíření této služby do co nejvíce měst.

„Maximální využití kapacit stávajících řidičů je logickým krokem v dalším rozvoji Liftaga. Proto se soustředíme na e-commerce, které jim zajišťuje doručování zakázek z jednoho z nejrychleji rostoucích odvětví,“ uvedl Ondřej Krátký, spoluzakladatel a výkonný ředitel firmy Liftago. „S Alzou jsme se během jediného roku dokázali z expresní přepravy rozvinout do více technologické spolupráce na hromadném a přesném doručování balíků, a zrychlujeme tak naplňování vizí obou společností. Dosud šlo o vytěžování volné kapacity kurýrů z odvětví taxi, ale k naplňování cílů udržitelné logistiky zboží i lidí se teprve dostáváme,“ dodal.

Alza.cz a Liftago v rámci služby nejvýhodnější doručení společně expedují objednávky v deseti městech. Po Brnu, Českých Budějovicích, Liberci, Plzni, Praze, Olomouci, Ostravě, Ústí nad Labem, Zlínu a Bratislavě se nyní otevře cesta k rychlému a ekologičtějšímu doručení objednaného zboží i pro obyvatele Hradce Králové a Pardubic. Pokud si zákazník objedná zboží do pěti hodin ráno, může jej díky spolupráci s Liftagem ve všech zmíněných městech obdržet ve stejný den, a v Praze dokonce do hodiny.

Doručování pro Alzu vytížilo téměř 17 tisíc hodin řidičů, které by jinak prostáli při čekání na práci mezi špičkami. Zapojilo se 935 vozidel. Firmy tak ušetřily více než 330 tisíc km, které by jinak v ulicích musela ujet další auta navíc. Pro zajímavost, zákazníci volí tento způsob doručení nejčastěji pro příslušenství mobilních telefonů a IT, ale i pro objemnější zásilky, jako jsou střešní nosiče na automobily, jízdní kola, žehlicí prkna nebo rýče a hrábě. Nejdražší zásilka přesahovala hodnotu dvě stě tisíc korun a byla doručena v Bratislavě.