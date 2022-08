Proč Samsung používá k výrobě produktů Galaxy použité rybářské sítě?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Od vyhlášení programu Galaxy for the Planet na akci Unpacked v srpnu 2021 Samsung usilovně pracuje na vytváření nových možností recyklace a opětovného využití produktů a materiálů, z nichž by se jinak stal škodlivý odpad. Tím společnost minimalizuje svou ekologickou stopu a představuje světu inovace, které pomáhají chránit životní prostředí.

„Samsung podniká konzistentní a účinné akce na ochranu lidí i planety. Udržitelnost a inovace najdete ve všem, co děláme,“ říká TM Roh, prezident a ředitel mobilní divize Samsung Electronics. „Na náš dosavadní pokrok jsem vážně hrdý. Zároveň víme, že je nutno k ekologickým otázkám přistupovat s pokorou – jen tak můžeme na cestě ke stále vyšší udržitelnosti pokračovat s ještě větším úsilím a odhodlaností než dosud.“

Víc recyklovaných materiálů v telefonech Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4

Jedním z hlavních aspektů programu Galaxy for the Planet je častější využívání recyklovaných materiálů. Čím víc Samsung recykluje, tím líp chrání přírodní zdroje. Použití recyklovaných materiálů v telefonech Galaxy je velká technologická výzva, podle Samsungu však ekologický prospěch za toto úsilí rozhodně stojí.

Při výrobě nových telefonů řady Galaxy Z a sluchátek Galaxy Buds2 Pro využil Samsung vyřazených rybářských sítí, které by jinak skončily v oceánu. Vyřazené rybářské sítě Samsung poprvé použil při výrobě Galaxy S22 letos v únoru, nyní jejich části najdeme v jedenácti řadách zařízeních včetně notebooků a tabletů. Recyklací sítí Samsung výrazně přispívá ke zmírnění škodlivých dopadů plastového odpadu – ve světových oceánech končí těchto sítí každoročně 640 000 tun.

Opětovné využití vyřazených rybářských sítí je jen jedním z příkladů, jak Samsung u svých produktů pracuje s recyklovanými materiály. V uplynulém roce Samsung využil ekologické materiály (vyřazené rybářské sítě, materiály po skončení životnosti nebo bio pryskyřici) v 90 % zařízení Galaxy. Sluchátka Galaxy Buds2 Pro se skládají z recyklovaných materiálů víc než z 90 %.

Velká změna v balení produktů Galaxy

Do roku 2025 hodlá Samsung odstranit všechny jednorázové plasty v obalech mobilních zařízení. Už dnes se povedlo množství těchto plastů v obalech chytrých telefonů výrazně snížit, samozřejmě to platí i pro skládací novinky v řadě Galaxy Z. Klíčem k setrvalé redukci jednorázových plastů je pečlivá analýza možností obalové techniky do nejmenších detailů. Už od představení řady Galaxy S22 využívá Samsung pro balení produktů nejvyšší řady pouze a jedině recyklovaný papír. Díky tomu Samsung jen za letošní rok s řadami Galaxy S22 a Galaxy Z ušetří ekvivalent téměř 51 000 stromů.

Kromě toho se samotné obaly výrazně zmenšily – v porovnání s první generací skládacích zařízení Galaxy je Galaxy Z Flip4 menší o 52,8 % a Galaxy Z Fold4 o 58,2 %. Tím Samsung snižuje svou ekologickou stopu při přepravě nových modelů v nákladních automobilech, letadlech i lodích. Zmenšení obalů podle odhadů Samsungu odpovídá snížení emisí uhlíku z dopravy do konce roku 2022 o přibližně 10 000 tun. V budoucnu hodlá společnost rozšiřovat udržitelné obaly i do dalších produktových kategorií.

Řešení, která snižují množství e-odpadu

Pro přechod k cirkulární ekonomice, jejíž podstatou je ochrana a opětovné využití neobnovitelných planetárních zdrojů, je nesmírně důležité redukovat množství elektronického odpadu. Podle údajů Světového ekonomického fóra se jen v roce 2021 vyprodukovalo 57 milionů tun tohoto odpadu, očekává se růst o 2 miliony tun ročně.

Samsung kvůli tomu rozšiřuje svůj upcyklační program Galaxy Upcycling – jak název napovídá, vysloužilé chytré telefony Galaxy se v rámci tohoto programu mění na jiná užitečná zařízení. V projektu Galaxy Upcycling at Home z nich Samsung pomocí jednoduché softwarové úpravy dělá zařízení pro chytrou domácnost, například k péči o děti nebo domácí zvířata.

Dalším důležitým úkolem projektu Galaxy Upcycling je zajistit, aby tyto udržitelné postupy nejen podporovaly životní prostředí, ale také zlepšovaly lidské životy. Za tímto účelem Samsung upcykluje použité telefony Galaxy na lékařská diagnostická zařízení – tzv. fundus kamery EYELIKE, využívané v oční medicíně v komunitách s nedostatečnou péčí. V rámci programu společnost upcyklovala stovky zařízení Galaxy a poskytla potřebnou péči víc než 13 000 pacientů ve Vietnamu, Maroku, Indii a Papui-Nové Guineji.

Cesta vpřed

Cíle Samsungu v oblasti udržitelnosti jsou jasné, ekologických řešení hodlá využívat napříč kategoriemi v rámci celého portfolia. Při plnění vize Galaxy for the Planet společnost kráčí krok za krokem pevně k cíli, ať už se jedná o opětovné využití vyřazených rybářských sítí pro výrobu telefonů a dalších zařízení, redukci plastů v obalech nebo postupné omezování odpadu na skládkách či pohotovostní spotřeby nabíječek až k nule.

Samsung říká, že na této cestě čekají další výzvy, ale i nadále se bude chovat maximálně otevřeně a bude veřejnost informovat o tom, jak se firmě práce daří. Zároveň tím chce inspirovat ostatní, aby také přispěli k ochraně planety pro příští generace.