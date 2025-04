AI tlumočník ve smartphonech Xiaomi zvládá i simultánní překlad běžných hovorů

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Že mají vybrané telefony Xiaomi a Redmi pokročilou umělou inteligenci, která navíc pracuje i v češtině, víte z mnoha našich článků. Je zde však jedna funkce, která by rozhodně neměla zapadnout, a to „AI tlumočník“. Xiaomi pod tuto funkci seskupuje více možností, například simultánní překlad mezi dvěma osobami, které hovoří jiným jazykem – je to tedy takový kapesní překladač.

Xiaomi však AI tlumočníka využívá i v rámci telefonních hovorů, které rovněž dokáže simultánně překládat. Jak to funguje v praxi, jsme se rozhodli vysvětlit v dnešním článku.

Nejdříve vše potřebné aktivujete

Moderní verze systému Android vás prakticky neustále „spamují“ tím, ať aktivujete to či ono, pokud danou funkci chcete, respektive potřebujete. Samozřejmě jde o benefit pro uživatele, ovšem někdy se stane, že žádost o aktivaci přijde v nejméně vhodnou dobu, což by byl i případ simultánního překladu telefonních hovorů. Proto si funkci nejdříve aktivujeme.

AI tlumočník

Zavítat tedy musíte do Nastavení > Hledat v nastavení > Zobrazení přes ostatní aplikace > Více > Zobrazit systémové aplikace > Mi Ditto > Povolit zobrazení přes jiné aplikace. Stejným způsobem je třeba povolit i aplikaci „Technologie Xiaomi HyperAI“. Mi Ditto je aplikace, která se stará o překlad a všechny důležité funkce, které s AI překladem souvisí, čili bez tohoto povolení se dále nedostaneme.

AI tlumočník při telefonních hovorech funguje i ve spojení s „AI titulky“, protože kromě simultánního překladu hlasového dochází i k tlumočení v textové podobě. Je to výhoda – můžete si totiž v reálném čase kontrolovat, zda smartphone správně pochopil to, co říkáte, a překlad tedy bude odpovídat realitě.

Jak hovor s překladem uskutečnit?

Je to víceméně snadné – stačí vytočit telefonní číslo a z postranní lišty zvolit funkci „Tlumočení“, což můžete udělat ještě předtím, než protistrana hovor zvedne. Aplikace rovněž nahlas (syntetizovaným hlasem) oznámí, že tento hovor bude překládán – je to i z toho důvodu, aby protistrana pochopila, co se bude dít. Pozor, pokud funkci aktivujete dříve, než protistrana hovor zvedne, tuto nahrávku neuslyší a je možné, že zpočátku bude lehce zmatená – tak či tak, je dobré na tuto skutečnost protistranu upozornit.

Následně je to už snadné – mluvíte, aplikace překládá a nahlas vyslovuje přeložené věty do vybraného jazyka. Následně hovoří protistrana, a i to se přeloží do vybraného jazyka. Ano, dochází k malé latenci (zhruba 1–2 vteřiny) a hovor chvílemi může připomínat komunikaci skrze vysílačky, ovšem svůj účel splní, navíc úrovní překladu opravdu dokonale. Dodáme, že můžete překládat z (a do) následujících jazyků: ázerbájdžánština, malajština, čeština, němčina, angličtina, španělština, francouzština, indonéština, italština, nizozemština, uzbečtina, polština, portugalština, rumunština, slovenština, vietnamština, turečtina, řečtina, kazaština, ruština, arabština, hindština, thajština, barmština, korejština, japonština, čínština (mandarinská), čínština (kantonská) a filipínština.

Zkušenosti jsou výborné

Sám jsem si vyzkoušel telefonní hovor s protistranou, která mluvila španělsky a francouzsky. Došel jsem přitom k názoru, že úroveň překladu je velmi dobrá – došlo k pochopení zhruba 95 % celé konverzace. I protistrana si překlad pochvalovala, kupodivu překlad do francouzštiny nijak nezaostával za překladem do angličtiny, v některých případech byl překlad do francouzštiny dokonce přesnější. Mírné problémy má překladač s řadovými číslovkami, ovšem i to lze při troše snahy vyřešit – stačí větu říct trochu jinak.

Není třeba omezovat vaši konverzaci na jednoduché fráze, překladač si obvykle poradí i s dlouhými souvětími. Velkou výhodou je, že tímto způsobem můžete komunikovat s kýmkoli – protistrana nemusí mít podporované zařízení od Xiaomi ani speciální aplikaci, vše probíhá skrze klasické sítě a pochopitelně zcela zdarma, platíte jen za hovor jako takový (pokud tedy nemáte neomezený tarif).

A praktické možnosti využití? Tímto způsobem můžete kontaktovat například ubytovací zařízení v zahraničí nebo se třeba spojit s úřady v zemích, které česky (a někdy ani anglicky) nemluví. Samozřejmě se tato funkce hodí i v zahraničí, kdy můžete například s lékařem či pohotovostí v dané zemi mluvit jako rodilý mluvčí. Každý si jistě najde svoji možnost využití.