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AI provoz roste. Z okrajové zátěže se stává klíčový faktor pro sítě operátorů

Ondřej Pohl
AI provoz roste. Z okrajové zátěže se stává klíčový faktor pro sítě operátorů
Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz
  • Provoz generovaný nástroji umělé inteligence začíná představovat novou výzvu pro telekomunikační operátory
  • Přestože je jeho dnešní objem ve srovnání s videem nebo sociálními sítěmi zatím relativně malý, tempo růstu je mimořádně vysoké a z pohledu plánování kapacit už jej nelze přehlížet
  • Vyplývá to z analýzy AppLogic zveřejněné českou společností ComSource, která se zaměřuje na kyberbezpečnost, síťovou infrastrukturu a datovou analytiku

V roce 2025 vzrostl AI provoz na pevných sítích meziročně o téměř 90 %, zatímco v mobilních sítích se zvýšil o bezmála 80 %. Pokud by si podobnou dynamiku udržel i v dalších letech, mohl by do roku 2035 přesáhnout 10 % celkového globálního internetového provozu. V takové chvíli už nepůjde o okrajový typ komunikace, ale o jeden z faktorů, které budou zásadně ovlivňovat investice do infrastruktury, navyšování kapacit i způsob řízení provozu v sítích operátorů.

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Řada lidí dnes vnímá umělou inteligenci hlavně jako software nebo uživatelskou službu. Z pohledu operátorů je ale důležité vidět i druhou stránku věci: každá interakce s AI generuje datový provoz, který musí síť přenést. A právě tento provoz roste velmi rychle. Dnes se může zdát malý, ale jeho vývoj ukazuje, že se z něj v horizontu několika let může stát významný faktor pro plánování kapacit i investic do sítí,“ říká Jaroslav Cihelka, spolumajitel společnosti ComSource, která je exkluzivním partnerem AppLogic v České republice.

Za růstem přitom nestojí jen širší adopce AI asistentů, ale i změna samotné povahy AI služeb. Moderní multimodální AI kombinuje text s hlasem, obrazem a videem, což výrazně zvyšuje nároky na přenos dat. Dalším akcelerátorem jsou autonomní AI agenti, kteří nepracují pouze na základě jednotlivých dotazů uživatelů, ale fungují průběžně, komunikují s dalšími systémy a vytvářejí perzistentní provoz namísto krátkodobých interakcí.

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AI je pro telekomunikační operátory příležitostí i rizikem. Na jedné straně jim pomáhá zvyšovat provozní efektivitu, například automatizovat síťové operace, posilovat zákaznickou péči nebo lépe vyhodnocovat kvalitu uživatelské zkušenosti a riziko odchodu zákazníků. Na druhé straně ale stejná technologie zvyšuje tlak na samotnou síťovou infrastrukturu a může vést k dalším nákladům na rozšiřování kapacit, hustší optické pokrytí, úpravy mobilních sítí i sofistikovanější monitoring provozu.

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Mezi nejvýraznější AI aplikace sledované ve 4. čtvrtletí 2025 na pevných i mobilních sítích patřily například ChatGPT, OpenAI API, Copilot, Gemini, Perplexity, Grok, Claude nebo Hugging Face. Data z reportu ukazují, že právě kombinace rostoucí adopce a vyššího objemu přenesených dat na jednoho uživatele vytváří podmínky pro další velmi rychlé navyšování AI provozu v následujících letech.

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