Áčková móda dorazí i na Nothing. Výrobce zřejmě brzy odhalí levný model (2a)

Společnost Nothing je nejmladším výrobcem smartphonů (a rovněž dalších produktů z kategorie wearables), kterému se povedlo prosadit se na vysoce saturovaném trhu s chytrými telefony. Vděčí za to přitom nejen povedenému marketingu zaměřenému převážně na sociální sítě, ale také výraznému designu svých produktů. O správných designových volbách ostatně svědčí i nejrůznější kopie telefonu, respektive tzv. Glyphu, jenž najdeme na zádech Nothing Phonu (1) i nejnovějšího (výbavou značně lepšího) Nothing Phonu (2).

Po vzoru výrobců, jako je například Google, jenž má pro své „odlehčené“ verze přiřazeno označení písmenkem „a“, se nyní zdá, že i Nothing přispěchá se svou „lite“ verzí (takto pojmenovanou). Konkrétně se diskutuje o modelu s označením Nothing Phone (2a), jehož bychom se podle nejrůznějších informací mohli dočkat ještě v průběhu tohoto týdne. Důvody k tomu jsou minimálně dva. Telefon se objevil v databázi indických úřadů, stejně tak tomu nasvědčuje změna popisku společnosti Nothing na sociální síti X, kde stojí, že „tento týden se něčeho dočkáme“.

Nothing Phone (2a) se má stát cenově dostupnou alternativou pro všechny příznivce značky, ačkoliv je nutné podotknout, že první generaci Nothing Phonu je nyní možné zakoupit za velmi příznivých 8,5 tisíc korun, je tak otázkou, zda může vůbec výrobce tuto cenu „podseknout“ s příchodem nového modelu. Dodejme rovněž, že i původní Nothing Phone (1) byl alternativou a svým způsobem konkurentem drahých vlajkových lodí se zajímavým poměrem cena/výkon. Společnost Nothing tak chce evidentně atakovat ještě nižší cenové hladiny.