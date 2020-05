Uhádnete, která značka telefonů má nejspokojenější uživatele?

Přemýšleli jste někdy o tom, se kterými smartphony jsou uživatelé nejvíce spokojení? V rámci každoročního průzkumu uživatelské spokojenosti „American Customer Satisfaction Index“ se ukázalo, že nejvíce majitelů je spokojených s iPhony, tedy minimálně v USA. Jejich průměrná spokojenost dosáhla na stupnici hodnotitele 82 bodů. V oblasti individuálních telefonů však získal nejlepší výsledek Samsung Galaxy Note9.

Following a year of major developments, customer satisfaction with the wireless phone service industry is down 1.3%. 📱



That’s one of the key findings of our 2019-2020 Wireless Service and Cellular Telephone Report, out today. Read the full report: https://t.co/eONlvQYHxL pic.twitter.com/Z3PheG52pe