4 nové Nokie na obzoru. Těšte se na změnu designového směru

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Evan Blass na Twitteru zveřejnil čtyři fotografie prozatím nepředstavených telefonů Nokia od HMD Global. Prozatím k nim neznáme jakékoliv specifikace, avšak ledacos lze vyčíst ze samotného vzhledu. První dva modely zaujmou změnou typického designu s kruhovým modulem fotoaparátu. Modely s označením N150DL a N1530D mají modul s fotoaparáty velice podobný konkurenci. V tomto ohledu jde o podivný krok, kdy se výrobce dobrovolně zbaví originálního prvku. Na tělech lze dále spatřit 3,5mm jack a v displejích bude výřez. Je tak nasnadě, že půjde spíše o telefony nižší střední třídy.

Nokia N151DL bude takřka základním smartphonem, který si ještě uchová kruhový modul na zadní straně, avšak bude v něm mít pouze jeden fotoaparát. Ani to však nebude nejméně vybavený telefon v portfoliu finského výrobce. Tím se velmi pravděpodobně stane N152DL, který by mohl spadat do řady C a nabízet odlehčený operační systém Android Go. Lze také říci, že právě s touto Nokií se na českém trhu téměř jistě nesetkáme, neboť míří spíše na rozvíjející se trhy.

Na podrobnější informace si budeme muset ještě počkat, stejně tak na to, zda se výrobce rozhodne představit i nějaké lépe vybavené mobily.