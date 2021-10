Snaha o vytvoření co nejlevnějšího telefonu s podporou 5G je patrná od všech předních výrobců. Svůj pokus na český trh přivedla i společnost HMD Global. Jmenuje se Nokia G50 a disponuje téměř 7palcovým displejem. Nabízí, jak jinak, Snapdragon 480 a trojici zadních fotoaparátů. Obhájí si cenu kolem 6 tisíc korun?

Nové Nokie se v letošním roce poměrně výrazně proměnily. Výrobce opustil číselná označení a zavedl primárně řady X a G. V první najdeme výše postavené modely, ve druhé naopak nižší střední třídu. Pomyslným mostem mezi těmito dvěma kategoriemi má být Nokia G50. Má opravdu velký displej, osvědčený vzhled a útočí podporou 5G. Směle míří mezi vůbec nejlevnější telefony s podporou nejmodernějších mobilních sítí na českém trhu.

Technické parametry Nokia G50 Kompletní specifikace Konstrukce 173,8 × 77,7 × 8,9 mm , 220 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej TFT IPS, 6,82" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 480 , CPU: 4×2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 150 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost říjen 2021, 6 000 Kč

Obsah balení: nabíječka nechybí

Prodejní balení je pro Nokii v méně obvyklém kvádrovitém tvaru. Tentokrát se výrobce nevydal ekologickou cestou, dostanete tedy nejen USB kabel, ale také koncovku nabíječky. Vše je tedy připraveno i pro ty, kteří doma žádnou nabíječku mít nebudou.

Nelíbilo se nám nic navíc nedodáno

Konstrukční zpracování: designová nuda

HMD Global si na design příliš nepotrpí. Jinak si nelze vysvětlit fakt, že většina Nokií za poslední dva roky vypadá velmi podobně a méně znalí uživatelé od sebe nerozeznají telefony za 4 či 10 tisíc korun. Bohužel ani nová Nokia G50 není výjimkou. Zatímco čelní strana upoutá snad jen logem výrobce, na zádech je typický kruhový modul s fotoaparáty. Výrobce zvolil matný plast, na kterém neulpívají otisky prstů. Líbí se nám barevné ladění, které přechází ze světle modré do velmi tmavých odstínů modré směrem od středu ke krajům zadní strany.

V pase má telefon 9 milimetrů a boky jsou spíše kolmo zkosené, díky čemuž se mobil poměrně dobře drží. Prsty jde do boku zařízení pevně zapřít. Stinnou stránkou je vysoká hmotnost 220 gramů, což je neuvěřitelně moc. Telefon je přitom jen plastový a výrobce rozhodně mohl na hmotnosti zapracovat a stlačit ji níže.

Na spodní hraně je USB-C, na horní hraně 3,5mm jack, pravý bok je domovem klávesy pro regulaci hlasitosti a plochého tlačítka kombinovaného se čtečkou otisků prstů. Ta funguje poměrně spolehlivě, pouze prvotní nastavení, respektive nasnímání otisku prstu, trvá déle. Výtky máme rovněž k dvojtlačítku hlasitosti, které je zbytečně vysoko. Levý bok je prostorem pro klávesu Google Asistenta a najdete na něm rovněž dlouhý šuplíček pro dvě nanoSIM karty a navrch paměťovku.

Líbilo se nám matná záda

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám vysoká hmotnost

pouze plastová záda

Displej: tudy cesta nepovede

Jak jste si již mohli všimnout, rámečky kolem displeje jsou poměrně tlusté ve všech směrech. Obří brada s logem mohla být využita aspoň pro fotoaparát, ale místo toho jej najdete ve formě kapkovitého výřezu. Před sebou přitom máme 6,82palcový IPS panel, ovšem jen s HD+ rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí. To je opravdu nízká hodnota a většina konkurentů nabízí mnohem vyšší kvalitu. Jemnost je hraniční a rastr již lze pouhým okem vidět. Líbí se nám ale barevné podání i rozsah jasu. Dobře funguje také automatická regulace jasu. Nokie G50 nemá informační diodu, avšak je k dispozici ambientní displej. V praxi to znamená, že se displej krátce rozsvítí, když vám dorazí nová notifikace.

Líbilo se nám slušné barvy

velká úhlopříčka

Nelíbilo se nám velmi nízké rozlišení

jen 60Hz obnovovací frekvence

Zvuk: klasika střední třídy

Na těle smartphonu najdeme nejen USB-C, ale i 3,5mm jack, což je skvělé. Poslech hudby je tak naštěstí možný právě přes jack, neboť jediný hlasitý reproduktor na spodní hraně kvalitou neoslní. Je ale hlasitý, tudíž se skvěle hodí na vyzvánění, které rozhodně jen málokdy přeslechnete.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám chybí stereo reproduktory

Výkon hardwaru: pouze velmi průměrný

HMD Global se letos vzhlédlo ve Snapdragonu 480 a nakoupilo těchto procesorů tolik, že je budeme vídat asi ve všech telefonech Nokia. Ani v G50 neudělá vyloženě radost, jedná se spíše o slabší průměr pro telefon za 6 a více tisíc korun. Mobil se sice nezadýchává, zdaleka ne, ale u velmi náročných aplikací už mu spuštění trvá déle, totéž může nastat u her. Je také nutné říci, že konkurence nabídne zpravidla vyšší výkon. V případě operační paměti musíte počítat jen se 4 GB. Interní paměť pojme 128 GB, ale naštěstí nechybí možnost vložit paměťovou kartu o velikosti teoreticky až 2 TB.

Benchmark testy

Líbilo se nám podporuje paměťové karty

Nelíbilo se nám menší operační paměť

slabší procesor

Výdrž baterie: dva dny to jistí

V těle smartphonu je připravena baterie s kapacitou 5 000 mAh, což je nadprůměr i s ohledem na použitý displej a procesor. Ve výsledku se můžete těšit s velkým pohodlím na dvoudenní výdrž i při středně náročném používání. Pakliže budou Nokie sloužit méně náročným uživatelům, vyšplhá se výdrž baterie i na tři dny. Novinka podporuje výhradně drátové nabíjení, a to maximálním výkonem 18 W. Bohužel v prodejním balení je připravena jen 10W nabíječka a proces nabíjení je velmi zdlouhavý, zabere bezmála 3 hodiny.

Líbilo se nám dobrá výdrž

Nelíbilo se nám pomalejší nabíjení

Konektivita: 5G předností

Navzdory průměrnému procesoru jsme se dočkali podpory 5G, v tomto ohledu se tak jedná o hlavní trumf mobilu. Dále tu máme rychlou Wi-Fi ac, LTE a nechybí ani NFC či Bluetooth 5.0. Samozřejmostí je nasazení USB-C. Velkou pochvalu zaslouží A-GPS, kterou doplňuje i ruský systém GLONASS. Vždy velmi rychle našla polohu a nevykazovala velké odchylky.

Líbilo se nám podporuje 5G

nepostrádá NFC

Fotoaparát: tři a dost

Již tradiční kruhový fotomodul na zadní straně ubytovává trojici fotoaparátů, jenže jaké je to nemilé překvapení, že hned dva by tu vůbec nemusely být.

U fotoaparátů zaujme zejména hlavní snímač, který má 48 megapixelů, ale výsledky jsou spíše jen průměrné. Záběrům svědčí dostatek světla. Naopak při šeru vzrůstá digitální šum a vytrácí se ostrost. Nokia nasadila i ultraširokoúhlý objektiv, avšak s velmi nízkým 5megapixelovým rozlišením, kvůli čemuž jsou výsledky výrazně za očekáváním a odpovídají mobilům za pár tisíc. Zbylý fotoaparát slouží pro portrétní snímky a je jen 2megapixelový, opět tedy spíše zbytečný.

Záznam videa je umožněn maximálně ve Full HD rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Výsledky však nejsou příliš uspokojivé, neboť plynulost nepůsobí nijak valně.

Čelní fotoaparát má standardní rozlišení 8 Mpx. Základní selfies telefon pořídí, nicméně pokud chcete fotit primárně „selfíčka“, poohlédněte se jinde.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Nelíbilo se nám nekvalitní ultraširokoúhlý snímač

videa nejsou plynulá

Software: aktualizace to jistí

Silnou stránkou Nokií má být prostředí a podpora. Nokia G50 využívá služeb takřka zcela čistého Androidu 11 a zářijových bezpečnostních záplat. Chod je svižný, optimalizace se tedy povedla. Výrobce slibuje dvouletou podporu, což znamená, že by na telefon měl dorazit Android 13. Je to lákavé, ale dnes již nic světoborného. Nokia rozhodně telefony nemůže stavět jen na softwarové podpoře, která by měla být samozřejmostí. Ve výsledku tak vidíme, jak výrobce vsadil vše na software, ale bohužel si neuvědomil, že je rok 2021 a podobným směrem se ubírá kdekdo.

Líbilo se nám nejnovější Android 11

skvělá optimalizace prostředí

příslib 2leté podpory

Zhodnocení

Nokia G50 se bezpochyby objeví v nabídce českých operátorů jako cenově zajímavá volba pro ty, kteří chtějí 5G a zároveň za nový telefon nehodlají utrácet pětimístné sumy. Velmi důležitá však je, zda je pro vás podpora 5G skutečně tak důležitá. Pokud jen lehce pochybujete, rázem se z Nokie G50 stává velmi nevýhodný nákup. Za více než 6 tisíc korun totiž nabízí velmi slabou výbavu. Displej zaostává oproti veškeré konkurenci, i v porovnání s obecně dražším Samsungem. Nepotěší ani průměrný procesor či nijak povedené fotoaparáty. Novince Nokie jednoduše chybí nějaký prvek, kterým by na sebe strhla pozornost. Pravidelné aktualizace jsou sice fajn, ale rozhodně to není to podstatné, co by na konkurenci platilo.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz