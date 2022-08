10 GB dat, 100 minut a neomezeně SMS za 450 Kč? Využijte akce a získejte bonus navíc

Fotografie: Vodafone

Vodafone přispěchal s další letní nabídkou, která je vhodná pro všechny „datově náročné“. Konkrétně jde o tarif bez závazku, který za 450 Kč měsíčně nabídne 10 GB dat (neomezenou 5G rychlostí), 100 minut pro volání do všech sítí a k tomu neomezené SMS, rovněž do všech sítí. K tomu všemu získáte první měsíc s neomezenými daty, to znamená, že první měsíc žádný limit řešit nemusíte. Dodáme, že minuta hovoru vyjde na 3,49 Kč a dokup dat na 49 Kč (250 MB), případně dostanete 2 GB za 149 Kč.

Tarif s 10GB datovým balíčkem, 100 minutami a neomezeně SMS za 450 Kč pořídíte na webu operátora.

Tarif je alternativou k neomezenému tarifu s 1,5 GB dat za 297 Kč, který rovněž naleznete v nabídce Vodafonu. Stejně jako tento tarif je i tarif s 10GB datovým balíčkem možné pořídit pouze přes e-shop operátora, a to jen po omezenou dobu.

