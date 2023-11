Střední třída je žádaným segmentem a přímo do ní si to namířilo letošní Xiaomi 13T, které může na první pohled tak trochu připomínat vlajkovou loď. Má výkonný procesor, špičkový AMOLED displej, tři smysluplné fotoaparáty a umí se i rychle nabíjet. Nabízí vše, co byste mohli požadovat?

Klady špičkový AMOLED displej

výkonný hardware

až 256GB interní paměť

zvýšená odolnost

rychlé nabíjení Zápory slabší snímky v noci

aktuálně starší Android

zadní strana se extrémně upatlává